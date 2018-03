Sbarco Oreo su Samsung Galaxy Note 8 TIM | l’aggiornamento parte da questi

optimaitalia

: Sbarco Oreo su #SamsungGalaxyNote8 TIM, l'aggiornamento parte da questi - OptiMagazine : Sbarco Oreo su #SamsungGalaxyNote8 TIM, l'aggiornamento parte da questi -

(Di martedì 27 marzo 2018) Il primo pacchetto basato sull'aggiornamentodestinato ai8 sbarca in Italia a bordo dei brandizzati TIM, dopo circa una settimana e poco più dall'arrivo in territorio europeo. Con serie firmware XXU3CRC1, la release ha date build del 2 marzo, e contiene le patch di sicurezza aggiornate al 1 del mese (MODEM N950FXXU3CRB9 e CSC N950FTIM3CRC1).Stabilitipiccoli, ma importanti dettagli, spendiamo anche qualche parola sulle aspettative relative all'aggiornamento stesso, che in pratica rispecchia in toto i pacchetti fin qui rilasciati per ilS8 (comprese le novità associate allaExperience 9.0).La diffusione non è ancora propulsiva, ma è già buona cosa abbia avuto inizio sul mercato italiano, anche se a partire dai8 TIM. Erano ormai diverse settimane che ci si chiedeva quando sarebbe giunto il momento di vedere ...