Sbaglia il rigore | l' avversario lo irride | lui gli rifila uno schiaffo | espulso

DIRETTA / Pescara Empoli (risultato live 0-1) streaming video e tv : disastro Pettinari! Rigore Sbagliato : DIRETTA Pescara Empoli info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live: all’Adriatico gustosa sfida di Serie B (oggi 25 marzo)(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 15:42:00 GMT)

DIRETTA/ Siena-Pistoiese (risultato live 1-0) streaming video e tv : Gerli segna - Ferrari Sbaglia un rigore : DIRETTA Siena Pistoiese: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Squadre in cerca di riscatto dopo due sconfitte pesanti(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 21:15:00 GMT)

DIRETTA/ Fondi Cosenza (risultato live 0-0) streaming video e tv : Lazzari Sbaglia un rigore! : DIRETTA Fondi Cosenza: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Scontro interessante tra speranze di salvezza e ambizioni di play off(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 15:12:00 GMT)

Diretta/ Pistoiese-Pisa (risultato live 0-0) streaming video e tv : De Cenco Sbaglia un calcio di rigore! : Diretta Pistoiese Pisa: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Nerazzurri su un campo difficile dopo una serie di delusioni(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 21:11:00 GMT)

Var - moviola Serie A/ La tecnologia stavolta non Sbaglia : salvata la Fiorentina - rigore al Milan : Var, moviola Serie A: la tecnologia stavolta non sbaglia. La Fiorentina viene salvata negli ultimi minuti, rigore assegnato nel recupero anche al Milan ma Kessié se lo divora.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 11:33:00 GMT)

Juve : Higuain Sbaglia il rigore - Allegri si infuria : Secondo Premium Sport , peraltro, Max Allegri ha reagito con rabbia al penalty fallito da Gonzalo Higuain contro l'Udinese. Il tecnico della Juventus avrebbe indicato Paulo Dybala come rigorista, ma il Pipita ha ...

DIRETTA/ Venezia-Ternana (risultato live 1-0) streaming video e tv : Zigoni Sbaglia un calcio di rigore : DIRETTA Venezia-Ternana: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie B tra le formazioni di Inzaghi e De Canio.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 21:36:00 GMT)

Champions - Higuain croce e delizia : doppietta e rigore Sbagliato : La doppietta più veloce della Juventus in Champions League non può bastare. Soprattutto se ti chiami Gonzalo Higuain e, invece, hai da mangiarti le mani. Eccome. Avanti 2-0 grazie alle reti del ...

Pagelle Juventus-Tottenham 2-2 - Champions League 2018 : Higuain trascina i bianconeri - ma Sbaglia un rigore! Kane e Erisken imprendibili : Fra Juventus e Tottenham finisce 2-2, nella gara di andata degli ottavi di Champions League 2017-18. Al doppio vantaggio bianconero firmato da Higuain hanno risposto Kane e Erisken. Il Tottenham, però, ha giocato meglio e meritato il pari, imponendo ai bianconeri il pareggio casalingo e segnando due reti a una squadra che non subiva gol da 15 partite. Di seguito, le Pagelle della sfida. Buffon 6: compie un miracolo su Kane, quando si era sul ...

La Juventus si fa rimontare dal Tottenham : da 2-0 a 2-2. Higuain Sbaglia un rigore : La Juventus di Massimiliano Allegri mastica amaro al termine dell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham. I bianconeri, infatti, dopo essere andati avanti per 2-0 dopo soli 10 minuti di gioco, si sono fatti riprendere dagli Spurs grazie ai gol di Kane, nel primo tempo, e di Eriksen, nella ripresa, su errore grave di Buffon. Higuain, autore di una doppietta, ha però sbagliato un calcio di rigore importantissimo ...

Pagelle Juventus-Tottenham 2-2 - Champions League 2018 in DIRETTA : Higuain trascina i bianconeri - ma Sbaglia un rigore! Kane e Erisken imprendibili : Fra Juventus e Tottenham finisce 2-2, nella gara di andata degli ottavi di Champions League 2017-18. Al doppio vantaggio bianconero firmato da Higuain hanno risposto Kane e Erisken. Il Tottenham, però, ha giocato meglio e meritato il pari, imponendo ai bianconeri il pareggio casalingo e segnando due reti a una squadra che non subiva gol da 15 partite. Di seguito, le Pagelle della sfida. Buffon 6: compie un miracolo su Kane, quando si era sul ...

LIVE Juventus-Tottenham - DIRETTA Champions League 2018 : 2-1 - andata degli ottavi di finale. Higuain segna due volte ma Sbaglia un rigore ... : Un brutto colpo, considerando come si stava mettendo la partita e soprattutto visto che questo gol subito in casa potrebbe pesare nell'economia del doppio confronto 35 ACCORCIA LE DISTANZE IL ...

DIRETTA/ Cuneo Pistoiese (risultato live 1-3) streaming video e tv : Galuppini Sbaglia un rigore : Cuneo Pistoiese streaming video e DIRETTA tv: probabili formazioni, orario e risultato live. Alle 14:30 di questo pomeriggio, in quel del Piemonte, in scena la sfida valevole per il Gruppo A(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 15:12:00 GMT)

Florenzi Sbaglia il rigore e il padre accusa un malore in tribuna : il terzino si scaglia contro i compagni : La Roma sta vivendo un periodo molto delicato. contro la Sampdoria è arrivata un’altra sconfitta che ha scatenato la contestazione della Curva Sud. Serata particolarmente negativa per Alessandro Florenzi che sullo 0-0 ha fallito un calcio di rigore facendosi neutralizzare il tiro da Viviano. Un errore che ha persino provocato un malore al padre presente in tribuna all’Olimpico, fortunamente senza conseguenze gravi. Al termine del ...