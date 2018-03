Sardegna ' Isola forestale' | ma i problemi del Corpo Forestale sono ancora irrisolti

Allerta Meteo Sardegna : criticità “arancione” per tutto il versante sud-orientale dell’Isola : In considerazione delle condizioni Meteo che interesseranno tutto il Sud Sardegna, a partire dalle 12 di sabato 24 marzo e fino alla mezzanotte della stessa giornata, il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Sardegna ha diramato un Avviso di Allerta per Rischio Idrogeologico con criticità Moderata (Allerta Arancione) per tutto il versante sud-orientale dell’Isola. Le precipitazioni intense e i temporali hanno portato la ...

Sardegna - biglietti a prezzi folli per raggiungere l'isola in traghetto. La denuncia di Federconsumatori : ... che creerà danni non solo ai cittadini, ma anche all'economia della Sardegna stessa', dicono dall'associazione che tiene a precisare che il trasporto è elemento di diritto alla mobilità previsto all'...

Meteo Sardegna : weekend con caldo e pioggia sull’Isola : Secondo le previsioni dell’ufficio Meteo dell’Aeronautica Militare di Decimomannu, nel fine settimana in Sardegna si attendono caldo e pioggia: sabato sono previste temperature massime che potranno raggiungere anche i 25°C, mentre domenica torneranno le nuvole e la pioggia. Domenica si avvicinerà all’Italia una perturbazione di origine atlantica che porterà un aumento della nuvolosità, soprattutto nelle zone settentrionali ...

Maltempo Sardegna : freddo siberiano sull’Isola - neve nel Nuorese e nell’Alta Gallura : freddo siberiano anche in Sardegna: il picco di gelo portato dal vento Burian sarà domenica, ma è già tornata la neve nelle località oltre i 700 metri del Nuorese. Nei paesi oltre i mille metri, come Fonni e Desulo, sono al lavoro i mezzi comunali per liberare le strade interne, mentre i mezzi della Provincia stanno operando sulla Sp 7 Fonni-Desulo. Temperature in calo anche in Gallura: segnalata neve sul Limbara, a Tempio Pausania e a ...

Vela - Coppa America 2021 : la Sardegna lancia la sfida! Barca ed equipaggio tutti isolani per sognare in Nuova Zelanda : La Coppa America 2021 sta prendendo sempre più forma ed avrà come protagonista l’Italia. La Sardegna in particolare: non solo perché Luna Rossa ha cominciato a Cagliari i suoi allenamenti e costruirà la propria base nel capoluogo sardo, ma anche perché la Fondazione “Adelasia di Torres” è pronta a lanciare la sua sfida. In tutti i sensi, dal momento che la spedizione avrà un forte carattere territoriale. A capo ci sarà ...