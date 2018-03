Sapevo che Fabrizio non sarebbe arrivato a quest' estate Ha mantenuto il sorriso

huffingtonpost

(Di martedì 27 marzo 2018) Se n'è andato il volto gentile della TV.Frizzi è morto all'età di 60 anni e il mondo dello spettacolo si stringe per ricordare quel conduttore di successo ma umano, cortese, sempre sorridente. Lo fa anche Massimo Giletti dalle pagine de Il Corriere della Sera, che con Frizzi aveva lavorato in occasione delle maratone Telethon e per lo show Ciak si canta!, ma il loro rapporto andava oltre le telecamere.Quando ho condotto Telethon per la prima volta lui era molto più famoso di me. Arrivò per fare la fotografia di rito con tutti i personaggi della trasmissione, c'erano nani e ballerine, gente che sgomitava per essere in prima fila. Lui si mise in fondo, dietro a tutti. Io andai a prenderlo per dirgli di venire davanti, ma lui non volle.a è l'immagine più forte che conservo diFrizzi.Giletti non può fare a meno ...