Santa Clarita Diet | perché la serie Netflix con Drew Barrymore è un ottimo antistress

(Di martedì 27 marzo 2018) Sheila Hammond è una bella donna poco più che quarantenne sposata con Joel e mamma di Abby. Insieme, i tre vivono a, cittadina californiana non molto grande e quasi sempre soleggiata. La loro è una vita piuttosto tranquilla, fatta di colazioni condivise in fretta e di un lavoro piuttosto soddisfacente: Shila e Joel sono agenti immobiliari e lavorano in coppia. Nella vita della famiglia Hammond, dicevamo, tutto scorre in modo piuttosto normale. Almeno fino a quando, non si sa come né(e se lo sapessimo non lo diremmo comunquesiamo membri di una religione molto antica che punisce lo spoiler con l’inferno), la bella Sheila si trasforma in uno zombie, anzi in una “non morta”. Una strana creatura, che per sopravvivere deve nutrirsi di carne umana. E che per altro è sottoposta a un particolare decadimento fisico, che si manifesta nei momenti più ...