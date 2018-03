Sanità e tecnologia | droni per trasportare farmaci e sangue | al via progetto in Toscana

2018 - l’anno di svolta del sistema sanitario grazie alla tecnologia : Siamo di fronte ad una svolta: una vera e propria rivoluzione all’interno del campo medico, che passa prima di tutto dal progresso tecnologico, non solo in campo scientifico, ma anche nel settore digitale e informatico. Gli ultimi anni hanno creato una base fondamentale per lo studio e la ricerca legati a tali risorse, ma la strada è ancora quanto mai lunga, e la comunità scientifica necessita di molto tempo per poterne sfruttare a pieno il ...

La tecnologia dietro al Bitcoin potrebbe cambiare il mondo della Sanità : Seppure i principi da cui sono nati Bitcoin e criptovalute siano stati inizialmente sfruttati e sperimentati in campo economico, la stessa tecnologia ha il potenziale adatto per rinnovare radicalmente numerosi settori industriali, incluso il mondo della sanità. La blockchain (tradotto: catena di blocchi) è un sistema che registra transazioni su blocchi collegati tra loro e li archivia in registri crittografati. Non esiste alcun amministratore, ...

