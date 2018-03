Sanità | Asp Caltanissetta | sbloccate stabilizzazioni per 247 precari

Sanità e tecnologia : droni per trasportare farmaci e sangue - al via progetto in Toscana : Si è svolta ieri 26 Marzo, nella zona di Punta Ala, la prima fase di una esercitazione, nell’ambito di un progetto ancora in fase di sperimentazione della Asl Toscana sud est, di alcuni droni che hanno sorvolato il litorale. “Si tratta – spiega Massimo Mandò, direttore Dipartimento emergenza urgenza Asl Toscana sud est – della prima fase di un progetto a livello nazionale che si declina su due fronti, il trasporto di materiale ...

Sanità : M5s - pioggia di cartelle pazze dall'Asp di Catania (2) : (AdnKronos) - Sulla vicenda il M5S all'Ars ha acceso i riflettori. Lunedì chiederà all'assessore alla Salute, Ruggero Razza, e al direttore dell'Asp di Catania di riferire in commissione Sanità al più presto. "Le prestazioni - dice Cappello – non possono essere bloccate. Si rischia di negare il fond

Sanità : M5s - pioggia di cartelle pazze dall'Asp di Catania : Palermo, 24 mar. (AdnKronos) - Una pioggia di avvisi di pagamento si sta abbattendo sui cittadini del Catanese. A denunciarlo è il M5s, secondo il quale sarebbero circa 4000. "L'Azienda sanitaria provinciale di Catania - dicono i pentastellati - da qualche giorno sta intimando ai suoi assistiti il p

Asp Ragusa - assunti 20 lavoratori socio sanitari : Sono stati avviati al lavoro venti operatori a Comiso,Scicli, Ragusa, Vittoria. Svolgeranno una serie di interventi integrati in reparti delicati

8 marzo - sciopero. Coinvolti trasporti - Sanità - scuola e...donne : Previste manifestazioni in 70 Paesi del mondo oltre all'Italia. Da noi, il corteo delle donne avrà il volto del collettivo femminista 'Non una di meno', autore dell'appello raccolto dai sindacati.

Raffica di scioperi : oggi disagi per Sanità - scuola e trasporti : Rischio caos, alle agitazioni promosse dai sindacati di base si aggiungono, anche se solo in alcuni casi, quelle delle sigle confederali - disagi in vista nelle grandi città e non solo per la Raffica ...

Asp Trapani - c'è il nuovo direttore sanitario. Nuovi nomi anche a Mazara e Castelvetrano : Laureato in Medicina e chirurgia, è specializzato in gastroenterologia, endoscopia digestiva, economia sanitaria, igiene pubblica e medicina preventiva. Requirez vanta una lunga esperienza nel ruolo, ...

Sanità : Asp Trapani - stabilizzati 51 dipendenti - altri 123 entro fine marzo : Palermo, 20 feb. (AdnKronos) - Entreranno in servizio a tempo indeterminato l'1 marzo le 51 unità di personale a tempo determinato stabilizzate venerdì scorso dall’Asp di Trapani. La firma dei contratti avverrà da lunedì 26 a mercoledì 28 febbraio. Si tratta di 28 dirigenti medici, un dirigente inge

Valeriani (PD) : “Dalla Sanità ai trasporti : abbiamo cambiato il Lazio” : Intervista esclusiva di Roma Daily News a Massimiliano Valeriani, capogruppo regionale del PD. «Dalla sanità ai trasporti: abbiamo cambiato il Lazio». La Regione Lazio è... L'articolo Valeriani (PD): “Dalla sanità ai trasporti: abbiamo cambiato il Lazio” su Roma Daily News.

Sanità - trasporti - giovani : il programma di Nicola Zingaretti per il Lazio : C'è tutta una nuova programmazione, che è già iniziata, ed è finalizzata a costruire un maggiore rapporto tra scienza, ricerca, università e innovazione e un nuovo modo di produrre per creare lavoro. ...

Sanità : quinta edizione per Asp in piazza - 11 tappe nel palermitano da marzo a giugno (2) : (AdnKronos) - Il calendario di 'Asp in piazza' 2018 prevede la prima tappa l’8 marzo ad Isola delle Femmine. I camper saranno poi il 22 marzo a Santa Flavia, il 12 aprile a Trabia, il 19 aprile a Belmonte Mezzagno, l’8 maggio a Trappeto, il 17 maggio a Ventimiglia di Sicilia, il 24 maggio a Giuliana

Sanità : quinta edizione per Asp in piazza - 11 tappe nel palermitano da marzo a giugno : Palermo, 1 feb. (AdnKronos) - quinta edizione per 'Asp in piazza', la manifestazione itinerante sulla prevenzione messa in campo dell'Azienda sanitaria provinciale di Palermo. Si riparte l'8 marzo, da Isola delle Femmine, per undici tappe che vedranno coinvolti altrettanti comuni del palermitano e c

Sanità : Asp Trapani - al via concorsi per assunzioni a tempo indeterminato : Palermo, 31 gen. (AdnKronos) - Partono il primo concorso per le nuove assunzioni a tempo indeterminato del personale non dirigenziale del'Azienda sanitaria provinciale di Trapani. Il bando per la selezione pubblica, per titoli, integrata da prova di idoneità, per la copertura a tempo pieno ed indete

Scioperi. A febbraio stop Sanità - trasporto aereo e scuola : Si comincia l'8 e il 9 febbraio con lo sciopero di 48 ore del Servizio sanitario nazionale. Medici, veterinari e dirigenti incroceranno le braccia un'altra volta, dopo lo stop al lavoro del 12 dicembre. Sabato 10 febbraio problemi per chi deve viaggiare in aereo