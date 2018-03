San Siro va a nozze | ora ci si sposa sotto la curva

Un gol da Serie B : Livorno lanciato da Valiani - l'uomo che conquistò San Siro : Basti pensare al feeling che ha dimostrato di avere con uno degli stadi più importanti del mondo del calcio: San Siro . Valiani, infatti, è andato in rete per ben due volte alla Scala del calcio e ...

Milano - raffica di ispezioni e arresti : cento blitz da San Siro a Rogoredo : Nella tarda serata di un paio di giorni fa, la Volante «Mecenate» entra in un bar di piazza Angilberto per un controllo. Trova 14 uomini, tre sono pregiudicati. In pochi minuti, l'informazione risale ...

Milan - Gattuso/ “L’arbitro può sbagliare - orgoglioso dei miei - qualificazione persa a San Siro” : Milan, parla Gattuso: “L’arbitro può sbagliare, orgoglioso dei miei, qualificazione persa a San Siro”. Le dichiarazioni dell’allenatore dei rossoneri, dopo la sconfitta con l’Arsenal(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 23:48:00 GMT)

Sala : “L’Inter vuole restare a San Siro - il Milan pensa ad un nuovo stadio” : Il sindaco di Milano Giuseppe Sala spinge per un San Siro condiviso, ma è pronto ad ogni soluzione. L'articolo Sala: “L’Inter vuole restare a San Siro, il Milan pensa ad un nuovo stadio” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Gara senza reti a San Siro - il Napoli non si riprende il primato : Pari senza reti a San Siro. Inter e Napoli pareggiano 0-0 nel posticipo della giornata 28 del campionato di Serie A.

San Siro - luci in tinta 110 anni Inter : MILANO, 11 MAR - Prosegue la festa per i 110 anni dell'Inter. Dopo la prima edizione della Hall of Fame e la presentazione del libro "Inter 110 - Noi siamo fratelli del Mondo", ecco il gioco di luci all'esterno di San Siro che rende lo stadio tutto nerazzurro: un fascio di luci azzurre, proiettato sulle rampe dell'impianto, fende il nero della serata milanese. La ...

Serie A. Il Napoli attacca - l'Inter resiste. A San Siro finisce 0-0 ed è sorpasso Juve : Come al San Paolo un girone fa. Predominio partenopeo netto, ma l'occasione più eclatante è il palo colpito da Skriniar a inizio ripresa

28^Giornata : Juve in testa nel segno di Dybala. L’Inter frena il Napoli : 0-0 a San Siro. Milan : scossa Andrè Silva - 3 punti d’oro. : 28^Giornata: Juve in testa nel segno di Dybala. L’Inter frena il Napoli: 0-0 a San Siro. Milan: scossa Andrè Silva, 3 punti d’oro. Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... 28^ GIORNATA- Una giornata atipica sotto tanti punti di vista. La Fiorentina batte il Benevento 1-0 e dedica la vittoria a Davide Astori in una giornata avvolta da un clima surreale. ...

LIVE Pagelle Inter-Napoli in DIRETTA : 0-0. Super sfida a San Siro - Icardi sfida Insigne e compagni : partiti! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE TESTUALE IN TEMPO REALE DI Inter-Napoli Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle dell’incontro tra Inter e Napoli, valido per la Serie A di calcio: il Napoli vuole tornare a guadagnare sula Juventus, mentre l’Inter vuole puntellare il suo piazzamento Champions. La sfida si preannuncia ricca di emozioni e spettacolo! Appena ufficializzate, inseriremo nel LIVE le formazioni della partita, poi ...

