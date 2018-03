Samsung Non Aggiorna I Telefoni Android | Finisce In Tribunale In Germania

Primi problemi per il Samsung Galaxy S9 e S9 Plus? Alcune lettere non si digitano e anomalie schermo : A pochi giorni dal lancio commerciale del Samsung Galaxy S9 e S9 Plus anche in Italia, ecco che non possiamo non riportare le testimonianze relative a problemi che affliggerebbero alcuni esemplari dei top di gamma. Questi riguarderebbero la mancata digitazione di Alcune lettere dalla tastiera del telefono e dunque alcuni punti"morti" dello schermo che non risponderebbero ai comandi. Meglio precisare tuttavia subito che le segnalazioni qui ...

Le AR Emoji di Samsung Galaxy S9 possono funzionare su Galaxy S8 e non solo : Le AR Emoji introdotte da Samsung a bordo dei suoi nuovi flagship Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus possono funzionare correttamente anche su Galaxy S8 e su qualsiasi altro smartphone contemporaneo. La rivelazione arriva direttamente da Loom.ai, la start-up che sta dietro alla tecnologia che permette il funzionamento delle AR Emoji stesse. L'articolo Le AR Emoji di Samsung Galaxy S9 possono funzionare su Galaxy S8 e non solo proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S8 Bluetooth Non si collega in auto : Telefono Android Samsung Galaxy S8 non si collega al vivavoce Bluetooth in auto. Come accoppiare e connettere Samsung Galaxy S8 con vivavoce autovettura. Nella guida di oggi troverete suggerimenti per risolvere il problema Galaxy S8 Bluetooth Non si collega in auto, Galaxy S8 non si connette Bluetooth auto, Nessun collegamento Bluetooth Galaxy S8 in auto.

Niente Seamless Update per i Samsung Galaxy S9 : non è ancora sbocciato l’amore con Samsung : Google ha mostrato di avere a cuore la questione degli aggiornamenti ideando una procedura che rimpiazza i file del l'OS con i nuovi mentre il telefono è operativo L'articolo Niente Seamless Update per i Samsung Galaxy S9: non è ancora sbocciato l’amore con Samsung proviene da TuttoAndroid.

Non un mostro di potenza il Huawei P20? Come il vecchio Samsung Galaxy S8 secondo Geekbench : Tutti gli occhi puntati sul Huawei P20 in uscita il prossimo 27 marzo a Parigi. Del device si sa quasi tutto oramai, Come pure raccontato questa mattina, ma in questi minuti i primi test Geekbench sulle prestazioni del telefono appaiono addirittura deludenti: visto che il prossimo top di gamma sembrerebbe addirittura comparato al vecchio Samsung Galaxy S8. Proprio così, non al suo successore Samsung Galaxy S9. Come visibile nello screenshot ...

Duplicare Facebook - WhatsApp e non solo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus con Oreo : guida in pochi passi : L'aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus porta con se una novità importantissima ossia la possibilità di Duplicare applicazioni come Facebook, WhatsApp, Skype e altro ancora, gestendole con account diversi (magari il primo lavorativo e il secondo personale). La funzione è ora standard e prevista proprio grazie ad Android 8.0 ma anche per l'integrazione della Samsung Experience 9.0. Come è possibile dunque provvedere ...

Samsung Galaxy Note 9 : davvero non avrà il lettore in-display? : Ricordiamo per la cronaca che il primo vero smartphone con sensore delle impronte digitali, il Vivo X20 Plus UD , è pronto ad essere sostituito da una versione in cui il sensore per lo sblocco ...

Samsung Internet Browser Beta 7.2 introduce la navigazione protetta e non solo : Samsung Internet Browser Beta si aggiorna alla versione 7.2 portando qualche novità riguardante Chromium, una funzione dedicata alla navigazione protetta, il blocco dei contenuti e altri piccoli cambiamenti nell'interfaccia. Ecco come installare l'ultima versione. L'articolo Samsung Internet Browser Beta 7.2 introduce la navigazione protetta e non solo è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Non teme più LG - che sparisce dalle analisi di IDC. Urge una scossa : Durante il MWC 2018 di Barcellona un uomo di Samsung ha detto una frase che non farà piacere ai rivali di LG, in difficoltà nel settore smartphone L'articolo Samsung non teme più LG, che sparisce dalle analisi di IDC. Urge una scossa è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus/ Efficace riduzione del rumore - non convincono le Emoji AR : Tra pochi giorni Samsung Galaxy S9 e S9 Plus arrivano ufficilamente sul mercato. Promossa la riduzione del rumore, soprattutto nelle foto notturne, non convincono le Emoji AR.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 10:03:00 GMT)

Essential Phone ha venduto più di quanto anticipato mentre i pre-ordini dei Samsung Galaxy S9 non decollano : Stando alle ultime informazioni, le vendite di Essential Phone PH-1 potrebbero essere andate un po' meglio rispetto a quanto riportato nelle scorse settimane L'articolo Essential Phone ha venduto più di quanto anticipato mentre i pre-ordini dei Samsung Galaxy S9 non decollano è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Intelligent Scan di Samsung Galaxy S9 è più veloce ma non più sicuro : Secondo quanto rilevato da alcuni ricercatori esperti nel campo della sicurezza, Intelligent Scan, il nuovo sistema di autenticazione adottato da Samsung a bordo di Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus, sarebbe più veloce ma non più sicuro rispetto ai metodi di sblocco presenti sui flagship della precedente generazione. L'articolo Intelligent Scan di Samsung Galaxy S9 è più veloce ma non più sicuro è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Il Galaxy S9 mostra come Samsung Non sia più il leader del mercato : Mi sarei aspettato di più da una delle più grandi società del mondo. Non solo i nuovi smartphone Galaxy hanno quasi lo stesso aspetto dei loro predecessori, ma offrono anche le stesse funzionalità. A ...

Qualche curiosità che forse non sapete sul Samsung Galaxy S9 : Se credevate di conoscere ogni aspetto del Samsung Galaxy S9 forse dovreste leggere il nostro articolo perchè abbiamo raccolto tutte le nuove chicche del top di gamma della casa Sud Coreana I nuovi Galaxy S9 sono ufficiali. Ecco Qualche funzione o trucco del nuovo top di gamma Samsung In questi giorni di presentazioni folli di […]