Samsung Galaxy S9 Come cambiare sfondo

Samsung Galaxy A6 e Galaxy A6 Plus secondo una nuova indiscrezione arriveranno in Europa : Mercati è la parola chiave di oggi: un'indiscrezione di sammobile.com svela su quali regioni i Samsung Galaxy A6 dovrebbero essere commercializzati

Sempre attuale il Samsung Galaxy S6 - adesso anche con l'aggiornamento di marzo : Non vuole saperne di essere mandato in pensione il Samsung Galaxy S6, che fa suo anche l'aggiornamento di sicurezza di marzo, con relative patch associate. Per adesso il pacchetto, rispondente alla serie firmware G920FXXU6ERC1, ha iniziato la propria diffusione in Francia, a partire dagli esemplari no brand. Le dimensioni della build supera di pochissimo i 253MB, e non sembra includere altre caratteristiche al di fuori dell'intervento ...

Il chipset Exynos sembra essere alla base degli elevati consumi di Samsung Galaxy S9 : sembra che alla base degli elevati consumi di Samsung Galaxy S9 ci siano problemi legati al chipset Exynos, che renderebbe lo smartphone più energivoro rispetto al modello dello scorso anno.

Sbarco Oreo su Samsung Galaxy Note 8 TIM - l'aggiornamento parte da questi : Il primo pacchetto basato sull'aggiornamento Oreo destinato ai Samsung Galaxy Note 8 sbarca in Italia a bordo dei brandizzati TIM, dopo circa una settimana e poco più dall'arrivo in territorio europeo. Con serie firmware XXU3CRC1, la release ha date build del 2 marzo, e contiene le patch di sicurezza aggiornate al 1 del mese (MODEM N950FXXU3CRB9 e CSC N950FTIM3CRC1). Stabiliti questi piccoli, ma importanti dettagli, spendiamo anche qualche ...

Problemi di segnale e qualità telefonica per alcuni Samsung Galaxy S9 : alcuni possessori di Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus segnalano frequenti perdite di segnale e, più in generale, una scarsa qualità delle chiamate. Fortunatamente i Problemi sono legati a poche unità.

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus in sconto di 130 e 150 euro su Monclick : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus sono in offerta su Monclick a 769 e 849 euro in quasi tutte le colorazioni (Midnight Black, Coral Blue e Lilac Purple): la promozione, che include la spedizione gratuita, è valida fino a Pasqua.

Samsung Galaxy Note 9 : batteria da 3.850 mAh e altre indiscrezioni sul nuovo phablet : Samsung Galaxy Note 9 dovrebbe avere una batteria da 3.850 mAh, la più grande mai utilizzata su un dispositivo della serie Note. Il prossimo phablet sud coreano potrebbe inoltre portare al debutto Bixby 2.0, la nuova versione dell'intelligenza artificiale di Samsung.

Samsung Galaxy Note 8 si aggiorna ad Android 8.0 Oreo in Italia : Ebbene sì, è partito il roll out dell'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo per i Samsung Galaxy Note 8 Italiani.

Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge si aggiornano con le patch di sicurezza di marzo : Samsung ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento di sicurezza per i suoi "vecchi" top di gamma, il Samsung Galaxy S7 e il Samsung Galaxy S7 Edge

Le novità sui Samsung Galaxy S7 italiani dopo l'aggiornamento XXS2DRC3 del 26 marzo : Arriva abbastanza inaspettata una svolta per i possessori di un Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge oggi 26 marzo, visto che gli utenti con modelli no brand qui in Italia pare stiano iniziando a ricevere l'aggiornamento relativo proprio al mese di marzo. In tanti davano ormai per scontato che si potesse saltare direttamente alla patch di aprile, se non altro perché il modello Edge aveva ricevuto la patch di febbraio con grande ritardo. E tra le ...

Il presunto Samsung Galaxy A6 riceve la certificazione WiFi : Di recente uno smartphone con nome in codice SM-A600FN ha ottenuto la certificazione Wi-Fi e dovrebbe proprio trattarsi del Samsung Galaxy A6 (2018)

Tutto quello che c'è da sapere sui nuovi Samsung Galaxy S9 e S9+ : Dopo la presentazione al Mobile World Congress di Barcellona, arrivano in Italia le prime spedizioni di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus. I nuovi dispositivi della casa coreana promettono di calcare le orme dei loro predecessori, il Galaxy S8, S8 Plus e Note 8, continuando a distinguersi come primi della classe nel mercato degli smartphone. Squadra che vince, non si cambia I nuovi modelli mantengono il design delle versioni precedenti, ...

Samsung Galaxy S9 vs iPhone X : le cose che il gioiello coreano ha in più : Sarà capitato a molti in questi anni di imbattersi in quella che è diventata una vera e propria diatriba: iPhone o un top di gamma Android? Nel tempo Samsung è riuscita, almeno sul piano mediatico e numerico, ha sbaragliare la concorrenza e diventare colei che viene percepita come la reale e credibile rivale del colosso americano nel mondo degli smartphone. È innegabile che, soprattutto nei primi anni, il colosso coreano si trovava molto spesso ...