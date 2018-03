Sampdoria | ag Ramirez | ' Boca Juniors? Ne sarebbe felice'

Crotone-Sampdoria - clamorosa sostituzione di Ramirez dopo appena 31 minuti : Crotone-Sampdoria, clamorosa sostituzione di Ramirez. Si sta giocando la 28^ giornata del campionato di Serie A, una gara interessante e che sta regalando grosse sorprese è quella tra Crotone e Sampdoria. Nel primo tempo dominio da parte del club calabrese che si trova già in vantaggio di tre con la doppietta di Trotta e Stoian. Al 31′ clamoroso sostituzione da parte di Giampaolo, fuori Gaston Ramirez per scelta tecnico, al suo posto ...

Serie A Sampdoria - Ramirez si allena in gruppo : GENOVA - Doppia sessione per la Sampdoria che ha messo nel mirino il Crotone . Mattutino a reparti tra palestra , forza, e campo , trasformazione con esercitazioni tecnico-tattiche, ; pomeridiano ...

Serie A Sampdoria - per Ramirez individuale sul campo : GENOVA - La Sampdoria torna al lavoro: alla presenza del direttore sportivo Carlo Osti, i blucerchiati sono tornati in mattinata ad allenarsi sul campo 2 del 'Mugnaini' di Bogliasco. Il programma ha ...

Serie A Sampdoria - primi test in gruppo per Ramirez : GENOVA - Seduta mattutina per la Sampdoria , che prosegue la preparazione in vista della sfida di domenica in casa dell' Atalanta . Al Mugnaini, dopo una riunione di video-analisi, lo staff tecnico ha ...

Sampdoria - il bollettino medico su Ramirez e Bereszynski : “Con il centro sportivo “Mugnaini” a completa disposizione, la Sampdoria è tornata regolarmente al lavoro sul campo 2. Al termine di una riunione di video-analisi, lo staff tecnico ha diretto una lunga serie di partitelle a tema finalizzate alla preparazione della sfida di domenica in casa dell’Atalanta. Gastón Ramírez ha effettuato il primo test settimanale con il resto del gruppo mentre Bartosz Bereszynski ha proseguito il proprio iter ...

Serie A Sampdoria - per Bereszynski e Ramírez sedute di recupero : GENOVA - Doppia seduta di allenamento per la Sampdoria , che si prepara al prossimo match. In mattinata la squadra è stata impegnata in lavori di forza in palestra. Nel pomeriggio, sul campo 2 del ...

Infortunio Ramirez e Bereszynski - il comunicato della Sampdoria : Infortunio Ramirez e Bereszynski – La Sampdoria è reduce dall’importante successo contro l’Udinese ma a tenere banco è anche la questione infortunati. Senza i nazionali Gianluca Caprari e Gian Marco Ferrari, la squadra si è ritrovata al “Mugnaini” di Bogliasco per cominciare la settimana che porta alla sfida di domenica in casa dell’Atalanta. Marco Giampaolo e staff hanno diviso la squadra in due gruppi: da una parte i ...

Infortunio Ramirez - tegola Sampdoria : si ferma il calciatore blucerchiato! : Infortunio Ramirez – Si sta giocando la 26^ giornata del campionato di Serie A, grande spettacolo nei primi 45 minuti in particolar modo tra Sampdoria ed Udinese. Inizia meglio la squadra di Oddo che va vicina al gol ma a passare in vantaggio è la Sampdoria, la squadra di Giampaolo adesso dovrà gestire il risultato. tegola però negli ultimi minuti del primo tempo, Infortunio per Ramirez, costretto a lasciare il campo per un problema fisico ...

Milan-Sampdoria : Suso contro Ramirez - con i mancini ci si diverte : Prima che cali il silenzio elettorale, si può dire: in Milan-Samp, la fantasia abita nel piede sinistro. Per par condicio, in due piedi sinistri che giocano sul centro-destra. Suso e Gaston Ramirez ...