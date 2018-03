Salvini | Settimana prossima incontro Di Maio | ma se dice ' Forza Italia fuori' lo

Matteo Salvini : 'Incontro con Luigi Di Maio sarà settimana prossima' : " settimana prossima ci vedremo con Luigi Di Maio in campo neutro, ci troveremo o alla Camera o al Senato". Lo ha affermato il leader della Lega Matteo Salvini . Parlando di consultazioni, ha poi ...

La settimana decisiva di Salvini "Altolà ai giochi di Palazzo" : Noi proporremo quel programma al Parlamento in mondo trasparente. Non siamo intenzionati a fare accordi di palazzo. O possiamo governare mettendo in campo quello che abbiamo promesso ai cittadini o ...