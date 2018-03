: #Salvini a #DiMaio: 'Sbagli se dici io premier o nessuno. A oggi è nessuno'. E ancora: se esclude Forza Italia è ar… - RaiNews : #Salvini a #DiMaio: 'Sbagli se dici io premier o nessuno. A oggi è nessuno'. E ancora: se esclude Forza Italia è ar… - chedisagio : Ho letto questa intervista a @luigidimaio . Ricca, piena di idee e di cose. Poi l'ho riletta. Poi l'ho riletta anc… - fattoquotidiano : Un governo Lega-M5S non s’ha da fare. Parola di Roberto Maroni che invita gli esponenti del Carroccio a riflettere… -

"Se Didice 'o io premier o' non è il modo giusto per partire. Se Didice o io o nessuno, perché a oggi è nessuno. Non puoi andare al governo dicendo o io o, altrimenti che discussione è?". Così il leader della Lega Matteoa Porta a porta. Su Forza Italia: "La coalizione che ha vinto è una squadra. Da soli non si va lontano. Sono pronto, c'è una squadra pronta", la Lega "ha già fatto passi indietro" per la Camera, "non può fare passi indietro su passi indietro".(Di martedì 27 marzo 2018)