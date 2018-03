Salvini litiga con Di Maio | i grillini vogliono schiacciare la Lega

Lega - Salvini litiga con i giornalisti a Strasburgo : “Chi è infastidito dagli applausi può andare fuori” : Scontro tra Matteo Salvini e i giornalisti all’inizio della conferenza stampa che il leader della Lega ha tenuto a Strasburgo. Oggetto del contendere gli applausi che gli eurodeputati dell’Enf, il gruppo europeo di cui fa parte la Lega, seduti nella sala stampa, hanno riservato al leader del Carroccio al momento del suo arrivo. “Se a qualcuno danno fastidio può accomodarsi fuori” ha detto ai giornalisti che hanno ...

Meloni.Salvini-Cav?Litigano ogni giorno : 20.20 "Salvini e Berlusconi trovano ogni giorno il modo di litigare su qualcosa, spesso su cose anche curiose". Lo dice Giorgia Meloni, leader di FdI, parlando dei suoi alleati. "Penso che sarebbe molto più utile e fruttuoso per tutti cercare consenso tra gli indecisi, piuttosto che giocare a rubarsi i voti dentro la coalizione", spiega Meloni. "Il 4 marzo vinciamo noi o è il caos".

Il centrodestra scricchiola : Salvini e Berlusconi litigano sul condono : Appaiono le prime crepe nel centrodestra unito, a poche settimane della elezione. Ad incrinare i rapporti è il condono edilizio: Berlusconi lo ha proposto sotto forma di sanatoria edilizia, Salvini lo ha bocciato seccamente, mentre la Meloni...

Salvini : "Visto? Noi lo avevamo detto...". Saviano e Di Maio ora litigano sulle Ong : Roma - Il politico impegnato in una faticosa campagna elettorale non ha tempo per l'ironia. Per cercare le migliori battute sulla notizia che l'Interpol ha avvisato il governo italiano che a fine ...

Matteo Salvini e Silvio Berlusconi litigano ancora sulla legge Fornero : La legge Fornero sulle pensioni fa litigare di nuovo Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, alleati alle prossime elezioni politiche del 4 marzo.A innescare la miccia è un'intervista al Sole 24 ore del Cavaliere, che fa intendere di non volere cancellare la legge Fornero come invece vorrebbe fare il segretario della Lega Nord. Anticipare l'accesso alla pensione rispetto ai 67 anni attualmente previsti sarà possibile, con un governo di ...

Silvio Berlusconi e Matteo Salvini litigano per la Fornero : 'Al Cav dico patti chiari e amicizia lunga' : 'A Berlusconi dico patti chiari, amicizia lunga . Via la legge Fornero . È il primo punto del programma del centro-destra che abbiamo firmato tutti'. Va giù duro Matteo Salvini , replicando all'...