Salvini | ' Il centrodestra è unito | se Di Maio dice Forza Italia fuori lo saluto'

Governo - Salvini : “Si parte dalla coalizione di centrodestra e dal programma. Senza accordo non tiro a campare” : “accordo con Di Maio? Al di là dei nomi che appassionano tanto i giornalisti ma meno gli italiani credo che siano le cose da fare quelle su cui vedere se c’è un punto di incontro o no. Forza Italia non è d’accordo? Si parte dal programma e dalla coalizione del centrodestra, ne parleremo prima tra alleati e poi con gli altri. Convergenza su terzo nome? Non è una battaglia di nomi. Io sono pronto, ma non sono venuto al mondo 45 ...

Centrodestra verso il partito unico - Berlusconi : "Assurdo governo Salvini - Di Maio" : "Penso ad una federazione di Centrodestra". Lo dice Renato Brunetta, l'ex capogruppo di Forza Italia protagonista di numerosi retroscena che lo hanno visto in rotta con la leadership degli azzurri. "Penso a...

Salvini : al governo anche con M5s - premier al centrodestra : Roma, 26 mar. , askanews, 'Al governo anche con M5s. Ricucire l'Italia, partendo dal Sud'. Lo afferma in una intervista al Messaggero il leader della Lega Matteo Salvini ribadendo che 'il premier ...

Matteo Salvini : 'Il premier spetta al centrodestra. Sul tavolo del governo i problemi del Sud' : Con i 5 stelle, proprio sul Sud ci dovremo chiarire bene', 'non servono regalie ma garanzie che permettono di rientrare nel mondo del lavoro. Piu' assistenza, ben finalizzata, occorre nel Mezzogiorno ...

Salvini : “Il premier spetta al centrodestra - ma non possiamo governare da soli” : Salvini in un'intervista spiega che "bisogna mettersi al tavolo con tutti, anche con il M5S", così come è accaduto per la scelta delle presidenze di Camera e Senato. Ma ribadisce che la formazione di un esecutivo sarà un'altra partita.Continua a leggere

Centrodestra : Salvini - Berlusconi ancora a lungo leader di Fi : Roma, 26 mar. (AdnKronos) – ‘Forza Italia è Berlusconi e Berlusconi, nell’elezione dei presidenti di Camera e Senato, ha dimostrato di avere perfettamente idea di cosa vada fatto e di avere il controllo del suo movimento. Penso che continuerà ad essere il leader di Forza Italia ancora a lungo”. Così Matteo Salvini ai microfoni de Giornale radio su Rai Radio1. L'articolo Centrodestra: Salvini, Berlusconi ancora a lungo ...

Governo : Salvini - premier al centrodestra - scossa al Sud : Roma, 26 mar. (AdnKronos) – “Dico che il centrodestra è compatto e resterà compatto anche in seguito. E che il premier spetta al centrodestra”. Così Matteo Salvini in un’intervista pubblicata dal Messaggero, Mattino e Gazzettino: “si parte dal programma del centrodestra – afferma indicando lo schema per l’esecutivo che ha in mente – ma non potendo governare da soli, perché al momento non abbiamo ...

Governo - Berlusconi : “Salvini sia il nuovo premier. Esecutivo con M5S? Elettorato di centrodestra non perdonerebbe” : Matteo Salvini “ha il diritto e il dovere di provare a formare un nuovo Governo”. Ma non con i 5 Stelle: “Sarebbe un ircocervo, l’animale mitologico spesso citato dai filosofi antichi come esempio di assurdità, perché in esso convivono caratteri opposti e inconciliabili. E poi perché Salvini dovrebbe fare il socio di minoranza di un Governo Cinque Stelle? Non credo che l’Elettorato di centrodestra lo perdonerebbe“. Parola ...

La sfida di Salvini : 'Premier al centrodestra - serve una scossa al Sud' : Matteo Salvini, gli italiani, che hanno votato in massa e con poche astensioni, adesso vogliono sapere chi ci governa. Ce lo può dire? 'Dico che il centrodestra è compatto e resterà compatto anche in ...

Salvini avverte : «Prossimo premier sarà di Centrodestra». Stop di Di Maio : Il leader della Lega: presidente del prossimo governo dalla coalizione che ha preso più voti. Di Maio apre al confronto con tutti sottolinea: noi primo partito, si tenga conto del risultato ...

Governo - Salvini avverte Di Maio : 'Premier di centrodestra' : Le Lega e M5S sempre più vicini, ma resta il nodo premiership. Per l'elezione dei presidenti di Camera e Senato l'asse ha tenuto, ma ci ha pensato Matteo Salvini a lanciare l'alert, su eventuali fughe ...