Salvini | gelo su Di Maio premier | sbaglia La replica del M5S | conta volontà popolo

Salvini - gelo su Di Maio premier : “Sbaglia - così salta tutto. No a veti su Forza Italia” : I grillini fanno muro: «Se noi ai cittadini presentiamo un altro candidato determiniamo il definitivo allontanamento dalla politica». Il segretario della Lega ribalta: «Non è il modo giusto per partire»

Silvio Berlusconi - il gelo di Forza Italia su Salvini e la Bernini : 'Al Senato il nostro candidato è Paolo Romani' : 'Valuterà Silvio Berlusconi '. Quella di Matteo Salvini è una mossa 'o la va o la spacca'. La candidatura di Anna Maria Bernini di Forza Italia alla presidenza del Senato paradossalmente fa più ...

Salvini : “La legge elettorale si fa in 7 giorni - se il M5S ha idee non sono geloso” : Su Matteo Salvini, la vera domanda è se creda davvero possibile un governo Lega-M5S o lo evochi solo per spaventare Fi e Pd. È anche quella cui ovviamente non risponderà mai. Continua però a dare un colpo al cerchio Berlusconi e uno alla botte Di Maio. Intanto, è partito in tournée «per ringraziare gli italiani»; iniziando da Modena, dove c’è un se...

Noia - tensione e insulti : fine di una campagna. Da Silvio show a Di Maio al Colle. Poi Salvini col Vangelo e Pd senza fiato : La fine è arrivata quasi per inerzia, con slogan ripetuti quasi stancamente e a memoria. L’ultimo colpo di teatro – capirai – è stato quello di Matteo Salvini, in piazza a brandire con Costituzione e Vangelo. L’unica trovata è stata la presentazione del governo dei sogni del M5s. Funzionerà? Chissà. Intanto il primo effetto è stato lo smarrimento dei leader del centrodestra al quasi completo che in un fuorionda confessano ...

Salvini : ho giurato sul Vangelo ma non sono un peccatore : Salvini: Qualcuno in Italia preferirebbe giurare sul Corano Roma, 1 mar. – Matteo Salvini ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mattino 5. E’ tornato sul suo giuramento... L'articolo Salvini: ho giurato sul Vangelo ma non sono un peccatore su Roma Daily News.

Salvini : ho giurato Vangelo - non mi scuso : 9.57 "Non mi sento sfiorato dalle parole di monsignor Galantino, "mi dispiace se qualcuno s'è sentito offeso;non era mia intenzione, ma non chiedo scusa". Così il leader leghista Salvini risponde alle critiche del segretario della Cei per aver mostrato il Rosario e giurato sul Vangelo durante un comizio. Il dopo elezioni? "Né con Renzi né con Di Maio",nessun asse tra Lega e M5s o Pd per la formazione di un governo perché la coalizione che ...

Elezioni - Salvini vs Giannini : “Ho giurato su Vangelo perché ci credo”. “Atto politicamente indecoroso” : Botta e risposta concitato a Dimartedì (La7) tra il leader della Lega, Matteo Salvini, e il giornalista di Repubblica, Massimo Giannini. Quest’ultimo legge un post che Salvini ha pubblicato qualche tempo fa sulla sua pagina Facebook, testo critico con papa Francesco sul tema migranti. E chiede: “Con quale credibilità si è presentato l’altro giorno in un comizio, agitando il Vangelo e il rosario? Non è stata una mossa elettorale per cercare di ...

Elezioni - Meloni : “Salvini e Vangelo? Non lo avrei fatto - ma critiche sinistra fanno ridere”. Scontro con Guerritore : “Salvini giura sul Vangelo? Io non avrei fatto così, anche se mi fa piacere che oggi la sinistra faccia tutta questa levata di scudi e torni a difendere i simboli del cristianesimo, quando ha avuto ministeri dei Beni Culturali che finanziavano mostre in cui era raffigurato nostro Signore Gesù Cristo immerso nell’urina”. Sono le parole della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ospite di Otto e Mezzo (La7), sull’ultima svolta cattolica ...

Salvini ai vescovi pro immigrati : Il Vangelo non dice di accogliere tutti : Il giuramento di Matteo Salvini non è piaciuto a monsignor Gian Carlo Perego, arcivescovo di Ferrara conosciuto come "il vescovo dei profughi" per il suo impegno in favore degli immigrati durante il suo mandato alla fondazione Migrantes, l'ente della Caritas che si occupa di migranti. "Qui ci ritroviamo di fronte a un leader che in maniera contraddittoria si presenta col Vangelo e col rosario - ha detto a ...

Matteo Salvini : giurando su Vangelo e Costituzione - si è fregato da solo : Sinceramente non mi aspettavo che Matteo Salvini rispolverasse l’antico giuramento di Pontida rubando anche quello, oltre che la Lega, a Umberto Bossi, ormai rimasto a mani nude. Da Pontida a Milano. Là la cornice fu un’abbazia attorno ad un vescovo-abate, tutti decisi a lottare per la propria indipendenza, qui lo scenario è la piazza di Milano con il Duomo chiuso al nuovo leghista, che giura con il Rosario, il Vangelo e la Costituzione. ...

Elezioni : Bonino - volgarità Salvini che giura sul Vangelo : Roma, 26 feb. , AdnKronos, 'Salvini che si appropria del Vangelo è una volgarità'. Lo ha detto Emma Bonino, ospite di Circo Massimo su Radio Capital, commentando l'iniziativa del leader della Lega, ...

Vescovo dei migranti attacca Salvini : ?Il vangelo? Strumentalizza la fede : L'esposizione del Vangelo e del rosario dal palco della Lega da parte di Salvini non è piaciuto ad alcuni parroci. In particolare non è piaciuto a monsignor Gian Carlo Perego, arciVescovo di Ferrara conosciuto come "il Vescovo dei profughi" per il suo impegno in favore degli immigrati durante il suo mandato alla fondazione Migrantes, l'ente della Caritas che si occupa di migranti.Le parole del Vescovo"Qui ci ...

Elezioni - Renzi : “Salvini? Utilizzo strumentale del Vangelo - un presidente del Consiglio giura sulla Costituzione” : “Mi ha colpito Salvini che da un lato candida delle persone che mettono la foto con la pistola al poligono di tiro, ovvero la candidata di centrodestra di Salvini in Veneto (Angela Colmellere, sindaca trevigiana, candidata alla Camera per la Lega) e dice la sicurezza la garantiamo noi , così si finisce con Trump , e dall’altra giura sul Vangelo. L’Utilizzo strumentale del Vangelo e del rosario da cristiano mi ferisce, perché un presidente del ...

