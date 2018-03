Salvini e i ministeri Si aiuti il Sud senza spolpare la Capitale di V Cusenza

"Cambiare lo status della Capitale". Salvini vuole spostare i ministeri da Roma : 'La Lega sta lavorando a questa ricucitura , dell'Italia, fin dal momento in cui sono diventato segretario' . Matteo Salvini è al lavoro per formare il nuovo governo . E già studia il programma da ...

Salvini : ministeri per mare e montagna : 10.03 Salvini ipotizza l'istituzione di ministeri per " mare e montagna ". Lo ha detto a Rtl,immaginando che in caso di vittoria del centrodestra sarà lui il premier. Il leader della Lega ha poi aggiunto che gli piacerebbe Giulia Bongiorno Guardasigilli e Alberto Bagnai, Claudio Borghi e Armando Siri come ministri. E poi:"Mi fido di Berlusconi,dei patti chiari e dei programmi firmati. I retroscena di un patto tra Berlusconi e Juncker mi sembrano ...

Lega - Bongiorno : 'Mai parlato di ministeri con Salvini' : 'Con Salvini ho parlato di quello che vorrei fare per la giustizia e per la sicurezza, delle leggi che potrebbe fare il centrodestra per far ripartire la giustizia e sui clandestini ma non ho mai ...