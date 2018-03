Salvini : non dico 'io o nessuno' - non lo faccia neanche Di Maio : Roma, 27 mar. , askanews, Matteo Salvini punta a fare il premier ma non intende dire 'o io o il diluvio' e anche Luigi Di Maio dovrebbe avere la stessa posizione. Lo ha detto Matteo Salvini durante la ...

Salvini : Di Maio sbaglia se dice "io premier o nessuno". Perché a oggi è nessuno : "Non è il modo giusto per partire, la Lega ha già fatto passi indietro", spiega il leader del Carroccio. Senza Forza Italia è "arrivederci"

Governo - Salvini : “Di Maio sbaglia se dice o io o niente. Se vuole Berlusconi fuori - allora ‘arrivederci'” : “Se Di Maio dice ‘o io premier o niente’ non è il modo giusto per partire”. E se dice fuori Forza Italia è arrivederci? “E’ chiaro, assolutamente sì”. Matteo Salvini, nel corso della registrazione di “Porta a Porta” che andrà in onda questa sera, chiude alle ipotesi di dialogo con il Movimento 5 stelle. Almeno per il momento. “Non puoi andare al Governo dicendo o io o niente, altrimenti ...

'Non dico 'io o nessuno' - non lo faccia neanche Di Maio' - Salvini - : Roma, 27 mar. , askanews, Matteo Salvini punta a fare il premier ma non intende dire 'o io o il diluvio' e anche Luigi Di Maio dovrebbe avere la stessa posizione. Lo ha detto Matteo Salvini durante la ...

Muro dei grillini : «O Di Maio premier o nessun governo» Salvini : «E un errore» : I grillini fanno Muro: «Se noi ai cittadini presentiamo un altro candidato determiniamo il definitivo allontanamento dalla politica». Il segretario della Lega ribalta: «Non è il modo giusto per partire»

'Di Maio e Salvini vicepremier. E a Palazzo Chigi...'. Terremoto-Bisignani : il futuro svelato - anche del Cav - : 'Il futuro governo Lega -5 Stelle è per Berlusconi l'unico modo per sopravvivere allo tsunami del 4 marzo . E se ne è convinto'. Luigi Bisignani, nel suo editoriale sul Tempo , preannuncia l'esito ...

Salvini-Di Maio - il bipartitismo perfetto : La settimana scorsa, ragionando a Radio Anch’io con Antonio Padellaro e Ilario Lombardo de La Stampa, provavo ad andare oltre le immagini riprodotte da quelli che mi sembrano gli specchi deformanti del dopo 4 marzo. Partendo dall’ipotesi che, in una politica ridotta a tattica di potere, niente corrisponde a quanto viene dichiarato; se non è funzionale agli obiettivi “coperti” dei giocatori. In primo luogo la tesi, accreditata da tutti i ...

M5s - Bonafede : “Di Maio premier o nessun governo”/ Fraccaro “sì reddito cittadinanza - avanti solo con Salvini” : Governo M5s: Bonafede, "Di Maio premier o nessun esecutivo". reddito di cittadinanza sì, bocciato "reddito nascita" di Grillo. Fraccaro rilancia, "parliamo solo con Salvini, no Berlusconi"(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 15:10:00 GMT)

Governo : Salvini pronto al passo indietro. Di Maio no : Bonafede, M5s: o Di Maio o nessun esecutivo. Dunque, anche all'interno del movimento, resta il nodo sulla premiership -

Matteo Salvini - arriva lo stop grillino per palazzo Chigi : 'O Di Maio premier o niente governo' : ... 'Se noi ai cittadini presentiamo un altro candidato premier - ha detto - non eletto dai cittadini, determiniamo il definitivo allontanamento dalla politica'. Secondo Bonafede gli elettori hanno già ...

Salvini - Di Maio e Fico - dal parlamento alle serate in dolce compagnia : Dopo le lunghe giornate di voti e consultazioni in parlamento, i nuovi leader emersi dalle elezioni sono stati pizzicati dal settimanale Chi in dolce compagnia. Nel numero in edicola da mercoledì 28 marzo, il settimanale Chi pubblica le foto di Salvini, Di Maio e Fico con le loro rispettive compagne. Matteo Salvini è stato fotografato dalla rivista in un ristorante sull'Aurelia Antica a cena con Elisa Isoardi. Tra baci e abbracci, i due sono ...

Governo - Di Maio : “non rinuncio a premier”/ Salvini “meglio un Mister X”. M5s “Lega ministeri più importanti” : Trame Governo, Di Maio non rinuncia al premier: Salvini punta su Mister X (Cottarelli?) mentre i M5s rilanciano, "alla Lega i ministeri più importanti". Veti incrociati e scenari(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 12:53:00 GMT)

Di Maio-Salvini manovre di avvicinamento. Il leghista pronto al passo indietro per un governo a 5 Stelle - resta l'incognita Pd : Salvini si fa da parte, Di Maio no. Ecco lo scenario davanti al quale si troverà nei prossimi giorni Sergio Mattarella. A partire da martedì, il presidente della Repubblica avvierà le consultazioni al ...

Paolo Becchi : 'Luigi Di Maio e Matteo Salvini - la soluzione è una staffetta - come fecero Craxi e Andreotti' : Ci troviamo di fronte ad un bivio: un governo sostenuto in Parlamento da M5S e centrodestra , con Salvini azionista di maggioranza della sua coalizione, o in tempi ragionevoli nuove elezioni con una ...