Salvatore Piccillo | un talento casertano della pizza

(Di martedì 27 marzo 2018) Ogni anno il nostro Bel paese è visitato da turisti provenienti da tutto il mondo. Il loro intento non è solo contemplare le bellezze paesaggistiche e culturali, ma anche deliziare il palato con le prelibatezzenostra tavola, famosa per i suoi prodotti genuini e per la creatività di coloro che rendono la propria passione un lavoro. Nel capoluogo campano un piatto molto richiesto è laMargherita. In passato era snobbata dai nobili, dato che rientrava nella misera alimentazione dei poveri. Oggi, invece è stata riconosciuta patrimonio dell'Unesco (e con sé l'arte deliolo) il 9 dicembre 2017 dal Dodicesimo Comitato per la salvaguardia culturale. Non solo a Napoli, ma anche a Caserta è possibile gustare la veranapoletana. Un giovane legato alla tradizione Caserta è un comune italiano di 75 mila abitanti. Nel 1734 con l'arrivo di Carlo di Borbone la città visse un ...