Salute | gengivite per 23 milioni di italiani | 4 su 10 rischiano il sorriso

meteoweb.eu

: Parliamo di prevenzione e salute orale in gravidanza e del bebé con la dott. Rossella Ferraroni #dental… - LesPetitsMatera : Parliamo di prevenzione e salute orale in gravidanza e del bebé con la dott. Rossella Ferraroni #dental… - Clinica_Merli : Vi rendiamo partecipi di questa intervista al dott. Mauro Merli che trovate oggi nella sezione di Medicina e Salute… - Clinica_Merli : Vi rendiamo partecipi di questa intervista al dott. Mauro Merli che trovate oggi nella sezione di Medicina e Salute… -

(Di martedì 27 marzo 2018) Arrossamento, gonfiore, bruciore e sanguinamento minacciano ile ladi un esercito di. La bocca è un ‘tallone d’Achille‘ per 8 su 10 e ben 23soffrono di, spesso senza rendersene conto. Solo il 57% si rivolge a un esperto, mentre il 43% si affida al consiglio di amici, parenti o al ‘dottor Google‘. Ma se trascurata, questa condizione può diventare la prima tappa di una rotta che ha per capolinea la parodontite, già conclamata in forma grave per un 10-14% di connazionali a rischio concreto di perdere i denti. Invece, imparando l’abc dell’igiene orale e a chiedere aiuto in tempo, il viaggio può finire diversamente. ‘Destinazione: gengive sane’. Si chiama così una campagna lanciata da Gsk Consumer Healthcare in collaborazione con l’Aidi, Associazione igienisti dentali. Presentata ...