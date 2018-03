Sabatini-Suning | la preoccupazione degli interisti | gli sfottò dei milanisti

Suning cambia la strategia sul calcio? Sabatini pronto all’addio : Le strade di Sabatini e di Suning potrebbero presto dividersi: il dirigente italiano sta pensando alla risoluzione del contratto L'articolo Suning cambia la strategia sul calcio? Sabatini pronto all’addio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ultim'ora Inter : Sabatini contro Suning - ecco cosa sta succedendo : Luciano Spalletti prepara la gara Interna contro il Verona, che andrà in scena sabato 31 marzo alle ore 15:00. L'Inter in queste ore riabbraccia i croati Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, di ritorno dall'impegno con la nazionale. Una sfida da non sbagliare per i nerazzurri, se vorranno difendere il quarto posto per la Champions League. Nonostante la squadra è tornata alla vittoria, in società non si respira aria di serenità, anzi, in questi ...

INTER - Sabatini CHIUDE IL CONTRATTO CONTRATTO CON SUNING?/ Le voci della possibile risoluzione : INTER, Walter SABATINI ha chiesto la risoluzione? Secondo alcune indiscrezioni circolanti in queste ultime ore, il dt di Suning avrebbe spedito una lettera di dimissioni: ecco il motivo(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 17:00:00 GMT)

Sabatini scagiona Spalletti e Suning : 'La responsabilità dei risultati è mia' : Sabatini ha fatto da scudo alle critiche piovute addosso negli ultimi giorni all’allenatore e alla proprietà neroazzurri, addossandosi tutte le colpe per il cattivo momento che sta vivendo l’Inter. Spalletti è stata una sua scelta, la migliore possibile secondo il direttore tecnico di Suning, e di questa e altre scelte dovrà rendere conto alla proprietà nel suo prossimo viaggio a Nanchino – come spiegato dallo stesso Sabatini. Vicini ...

Sabatini difende Suning : “Non è colpa loro - solo nostra” : Sabatini difende Suning: “Non è colpa loro, solo nostra” Il coordinatore dell’area tecnica interviene sul momento nerazzurro Continua a leggere L'articolo Sabatini difende Suning: “Non è colpa loro, solo nostra” sembra essere il primo su NewsGo.

Inter - Sabatini difende Suning : 'Mercato? Solo colpa nostra - non ci hanno condizionato' : Il periodo non è dei migliori. Dopo una prima parte di stagione di grande qualità, l'Inter si è fermata e i tifosi nerazzurri, specie sui social network, si sono fatti sentire attaccando in primis la ...

Inter - Sabatini/ "Suning? Prendersela con lui è ingeneroso - responsabilità a chi ha operato" : Inter, Sabatini: il dirigente nerazzurro sottolinea come sia ingeneroso Prendersela in questo momento con Suning, ma che è giusto che a pagare siano i professionisti che hanno operato.(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 17:52:00 GMT)

Inter - Sabatini : 'La responsabilità non è di Suning ma di chi ha operato' : Il periodo non è dei migliori. Dopo una prima parte di stagione di grande qualità, l'Inter si è fermata e i tifosi nerazzurri, specie sui social network, si sono fatti sentire attaccando in primis la ...

Calciomercato Inter - il retroscena : Sabatini aveva chiesto Alex Texeira allo Jiangsu - no di Suning : Calciomercato Inter – Il mercato dell’Inter si è concluso con i soli acquisti di Lisandro Lopez e Rafinha. Il sogno di riportare Javier Pastore in Serie A si è infranto sulla volontà di Suning di non mettere mano al portafoglio. Eppure sarebbero serviti circa 5 milioni per il prestito oneroso, ma il il colosso cinese è stato intrasigente. Nelle ultime ore di Calciomercato, però, la dirigenza nerazzurra le ha provate tutte per ...

Pastore all'Inter / Calciomercato - Suning si mette di traverso : Sabatini e Ausilio alzano bandiera bianca : Pastore all'Inter, ultime notizie: un infortunio complica il trasferimento? Filtra pessimismo alla Pinetina: i tempi sono stretti, Suning è molto perplessa sull'investimento per il Flaco(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 15:35:00 GMT)

CALCIOMERCATO INTER/ News - Sabatini prova a convincere Suning per Ramires(Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate al club nerazzurro: i dirigenti continuano a lavorare col Jiangsu di Suning per arrivare al centrocampista brasiliano Ramires.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 10:57:00 GMT)