Sabatini | Era bello costruire di più

Inter - Sabatini / "Suning? Prendersela con lui è ingeneroso - responsabilità a chi ha operato" : Inter , Sabatini : il dirigente nerazzurro sottolinea come sia ingeneroso Prendersela in questo momento con Suning, ma che è giusto che a pagare siano i professionisti che hanno operato.(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 17:52:00 GMT)

