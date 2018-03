Ryan Murphy e Feud vincono in Tribunale contro Olivia de Havilland | “Grande giornata per

American Crime Story 3 ci sarà? Ryan Murphy ha annunciato il rinnovo e il tema della stagione : American Crime Story 3 ci sarà? La risposta è sì e in questo caso non ci sarà molto da aspettare per scoprire non solo che la nuova stagione della serie ci sarà ma che Ryan Murphy ha già confermato il tema dei nuovi episodi. In effetti il terzo capitolo della serie antologica doveva essere proprio quello dedicato all'assassinio di Gianni Versace ma il lavoro di Tom Rob Smith ha avuto su di lui un approccio più "violento" tanto da convincerlo ...

911 parla Ryan Murphy : il successo inaspettato - il futuro di Connie Britton e un possibile spinoff : Chi non conosce il numero 911, il numero di emergenza più famoso al mondo? I fan delle serie tv americane avranno grossa familiarità con quelle tre cifre che sono diventate anche il titolo di una serie tv creata da Ryan Murphy e in onda su FOX negli USA e in Italia su FoxLife.La prima stagione si concluderà con il 10° episodio in onda negli USA il 21 marzo e in Italia il 17 aprile, ma una seconda è già in cantiere visto il successo ...

Ryan Murphy passa a Netflix con un accordo da 300 milioni di dollari : Ryan Murphy Netflix ha messo a segno un altro colpo importante “rubando” ai propri competitor una nuova firma prestigiosa: dopo Shonda Rhimes, che lo scorso agosto ha abbandonato gli studios di ABC per migrare proprio in quel di Los Gatos, tocca adesso a Ryan Murphy che dice addio alla 20th Century Fox. Ryan Murphy passa a Netflix: i dettagli dell’accordo milionario Il passaggio di scuderia vero e proprio avverrà solo nel ...

Cast e personaggi di 9-1-1 al via su FoxLife il 13 febbraio : la trama della nuova serie targata Ryan Murphy : Una nuova "Chicago", diversa da quella di Dick Wolfe, è possibile e Cast e personaggi di 9-1-1 ne sono la prova. La nuova serie targata Ryan Murphy ha già raggiunto successi straordinari in Patria e si prepara a fare lo stesso anche in Italia da oggi, 13 febbraio, con la messa in onda della première di 9-1-1 a partire dalle 21.10 su FoxLife. Nei 13 episodi di questa prima stagione della serie ambientata a Los Angeles vedremo le corse contro ...

