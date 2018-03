Russia | proteste in piazza per il rogo nel centro commerciale | “Assassini” Tra gli 85

Proteste in Russia : Aleksej Navalny viene rilasciato dopo il fermo : 'Grazie per il sostegno che mi date. Mi stanno arrestando, ma voi dovete pensare non a me, ma al futuro della Russia. L'arresto di una persona non conta. Siamo in tanti, e qualcuno dovrà sostituirmi'. Queste le parole di Aleksej Navalny (attivista politico e blogger) di nazionalità russa dopo il suo fermo voluto dalla polizia russa.Quest'ultimo, stava per unirsi alla manifestazione antigovernativa a Mosca. I fermi, non sono stati solo nella ...

