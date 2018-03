Russia | la Guerra fredda pesa sul Made in Italy Tre miliardi in meno per l' export

Made in Italy - Coldiretti : la guerra fredda con la Russia costa cara all’economia italiana : Le esportazioni Made in Italy in Russia sono state di poco inferiori a 8 miliardi nel 2017, circa 3 miliardi in meno del 2013, l’anno precedente all’introduzione delle sanzioni. E’ quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che la guerra fredda con la Russia costa cara all’economia italiana, in occasione della decisione degli Stati Uniti e dell’Europa di espellere oltre cento diplomatici russi. A seguito delle sanzioni decise ...

Europa-Russia : sembra la Guerra Fredda ma non lo è : Né la Russia può guardare senza preoccupazione alla eventualità di una Guerra, diretta o indiretta, con l' Iran che coinvolga parte del mondo arabo ed Israele. Una posizione comune europea aperta ...

Russia e Gran Bretagna rischiano una guerra 'catastrofica' : il pericoloso avvertimento di un capo militare : Secondo l'ex alto capo militare, il mondo dovrebbe 'fare al più presto qualche mossa ragionevole' per quanto riguarda i rapporti della Gran Bretagna con l'ex Stato sovietico ed il suo presidente ...

La guerra fra Trump e Fbi continua. Silurato anche Andrew Mc Cabe - testimone cruciale nel Russiagate : Il ministro della Giustizia americano, Jeff Sessions, ha licenziato l'ex vice direttore dell'Fbi, Andrew McCabe, oggetto di feroci attacchi da parte del presidente Donald Trump e a pochi giorni dalla sua pensione. McCabe, 49 anni, ha duramente respinto la decisione, dicendo di essere vittima sia di una "guerra" dell'amministrazione Trump contro l'Fbi, sia alle indagini sul Russiagate. Annunciando il siluramento di McCabe, il dipartimento di ...

Russia : un’anomala quasi Guerra Fredda sull’Europa : Potrebbe essere un nuovo scontro Est-Ovest, una replica di quella Guerra Fredda che congelò l'Europa durante il XX secolo, ma ci sono importanti differenze che riguardano in particolare il Vecchio continente.Cominciamo dai segnali più preoccupanti: il conflitto in Ucraina, insieme militare, politico ed energetico, le sanzioni imposte alla Russia, la corsa allo sviluppo di nuove armi nucleari, una brigata americana inviata di ...

Ex spia avvelenata - è guerra aperta tra Russia e Regno Unito : "Rappresaglia imminente" : È guerra aperta tra Russia e Regno Unito. La decisione di Theresa May di ordinare l’espulsione di 23 diplomatici russi dopo l’avvelenamento sul suolo inglese dell’ex spia Sergey Skripal e della...

La Russia di Vladimir Putin e la guerra della disinformazione : L'interferenza nei sistemi di informazione delle democrazie occidentali ha innescato una nuova guerra fredda. Cosa si può fare per vincerla. L'inchiesta dell'Economist

SPY FINANZA/ Gli affari su guerra e armi che contano più del Russiagate : Si sente molto parlare del Russiagate e della lotta alla fake news, ma poco di altre notizie dagli Usa decisamente più interessanti.

Perché l'Ucraina non può dichiarare guerra alla Russia - : Così Turchinov ha risposto alla domanda della difesa dell'ex presidente ucraino Viktor Yanukovich sul motivo per cui le nuove autorità di Kiev non hanno dichiarato guerra alla Russia dopo la sua ...

Nato - istituiti due nuovi comandi in caso di guerra con la Russia : Tuttavia, l'economia più potente d'Europa deve fare di più per rafforzare la sicurezza, soprattutto per la sua importanza come zona di transito. Non c'è abbastanza capacità ferroviaria per le forze ...

Rischio di nuova Guerra Fredda tra Stati Uniti e Russia : In questi giorni il direttore dell’Intelligence USA Dan Coats ha chiaramente dichiarato che esiste un forte Rischio di un’interferenza della Russia all’interno delle future elezioni di midterm. Successivamente, ha aggiunto che esiste una grande possibilità di uno scoppio di un nuovo conflitto tra le varie superpotenze mondiali ed ha sottolineato che sia la Cina che la Russia si stanno impegnando per espandere la loro influenza politica e ...

In Europa hanno valutato la probabilità di una guerra contro la Russia - : ... si discute di attualità, politica, problemi relativi all'equilibrio delle forze nelle relazioni internazionali e il rafforzamento democratico dell'ordine del mondo. La prima conferenza si è tenuta ...

Jim Carrey dichiara guerra a Facebook per colpa del Russiagate : Jim Carrey dichiara guerra a Facebook per colpa del Russiagate L’attore americano chiude la sua pagina, vende le proprie quote e invita gli azionisti a fare altrettanto perché Menlo Park avrebbe tratto profitti dalle interferenze russe nelle elezioni americane. Continua a leggere L'articolo Jim Carrey dichiara guerra a Facebook per colpa del Russiagate sembra essere il primo su NewsGo.

Usa - Pentagono rilancia nucleare/ Terza Guerra Mondiale - Russia minaccia : “Ostilità impressionante - reagiremo” : Terza Guerra Mondiale: Usa, Pentagono rilancia nucleare. Bombe atomiche come deterrente, la Russia minaccia: “Ostilità impressionante, reagiremo”. Le ultime notizie e gli aggiornamenti(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 15:42:00 GMT)