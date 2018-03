RTL 102 5 Live Session | arrivano i Negramaro | dal 28 marzo

Video di Renato Zero a RTL 102.5 : annunciata una sorpresa per i tre giorni di proiezione : Il Video di Renato Zero a RTL 102.5 ci restituisce l'immagine di un artista che intende mettere l'accento su alcuni dei temi più importanti, così da preparare il terreno per le generazioni future che non hanno colpa dei trascorsi. Il racconto s'incentra sul film che presto sarà al cinema, girato durante una delle date all'Arena di Verona stranamente protetta da uno squarcio sul cielo che ha scongiurato un acquazzone annunciato, mentre Renato ...

RTL 102.5 Live Session : dal 7 marzo la protagonista è Annalisa : Spazio alla musica Live anche in radiovisione con alcune pillole di RTL 102.5 Live Session sul canale 36 del digitale terrestre, 750 di Sky e in streaming su www.rtl.it. Acquista su Amazon.it Bye ...

Video del concerto dei Negramaro a RTL 102.5 - un assaggio della scaletta dell’Amore che Torni Tour negli stadi : Con uno speciale appuntamento radiofonico tutto dedicato alla loro musica che si è trasformato in un vero e proprio live, lunedì 5 marzo è andato in onda il concerto dei Negramaro a RTL 102.5. Ospiti nello show della sera Suite 102.5, con Gigio D'Ambrosio, Laura Ghislandi e Andrea Conti, Giuliano Sangiorgi e Andrea Mariano dei Negramaro hanno tenuto uno showcase acustico ricco di canzoni proposte dal vivo in studio, raccontando tra un brano e ...

#RedRonnieLiveInVinile - boom su RTL 102.5 : Ma cosa sta succedendo?!? Sono le prime parole che mi vengono sempre in mente ogni volta che sento parlare o leggo del boom del mio programmino “Red Ronnie Live In Vinile”, che ha debuttato venerdì alle 22 su RTL 102.5 sia in radio che TV. Un’ora in diretta dal mio studio del Barone Rosso, opportunamente allestito con due giradischi Technics SL1200 limited edition Gold, due mixer, un paio di cuffie e soprattutto tanti vinili attorno, sul tavolo, ...