Roma | via un altro assessore

Quelli che in Moldavia vogliono unirsi con la Romania : Sono tanti e qualche giorno fa hanno manifestato a favore dell'unificazione, per non restare schiacciati tra Unione Europea e Russia

Roma - via al test di Medicina : la carica dei 7mila aspiranti camici bianchi : Già in fila, pronti ad entrare e a misurarsi con migliaia di concorrenti per strappare un posto alla facoltà di Medicina. L'ingresso dell'ente Fiera di Roma , sulla Portuense, è gremito: sono 8.163 , ...

Fabrizio Frizzi - lunghe code per l’ultimo saluto alla camera ardente nella sede Rai di viale Mazzini a Roma : lunghe code, nella sede Rai di viale Mazzini, dove è stata allestita la camera ardente per Fabrizio Frizzi, morto per emorragia cerebrale a 60 anni. Moltissime persone si sono recate a rendergli l’ultimo saluto. In tanti, tra ieri e oggi, hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa del conduttore, tra cui Giancarlo Magalli. “Mai avrei pensato stamattina che mi avrebbe raggiunto una notizia così dolorosa, così ...

Roma - traffico in tilt sul Gra e in Tangenziale : linee bus deviate a causa delle buche : Altra mattinata di caos per le strade di Roma. Il traffico va in tilt in diverse zone e ancora una volta a risentirne è in primis il Grande raccordo anulare. Non va meglio per chi si sta muovendo in ...

Roma. Al via l’uscita dei primi detenuti per la pulizia dei parchi : Dopo la sottoscrizione dell’Accordo congiunto Roma Capitale – Ministero della Giustizia e la successiva firma del Protocollo d’Intesa per il

Roma : voragine via Alghero è stata chiusa. Strada di nuovo percorribile : Roma – dopo voragine via Alghero pronta alla riapertura Roma – Di seguito quanto dichiarato da Salvatore Vivace, assessore ai Lavori pubblici del VII Municipio.... L'articolo Roma: voragine via Alghero è stata chiusa. Strada di nuovo percorribile proviene da Roma Daily News.

Roma - anziano travolto e ucciso da auto in via Anagnina : Un anziano è morto dopo essere stato investito da un'auto alla periferia di Roma. L'incidente è avvenuto in via Anagnina, all'incrocio con via Seminara. L'uomo, un 81enne, è stato trasportato d'...

Presidente Moldavia commenta manifestazione dei sostenitori dell'unione con Romania - : "Anche se oggi l'unionismo ha subito una cocente sconfitta, occorre condannare la diffusione di questa peste nella politica moldava. Oggi le autorità di polizia hanno dimostrato che si può mantenere ...

Evacuata la Rinascente a via del Tritone a Roma : Roma, 25 mar. , askanews, Clienti e personale della Rinascente in via del Tritone, a Roma, sono stati fatti uscire dal grande stabile che ospita i noti grandi magazzini. Al momento non si conosce il ...

Romania : al via i preparativi per passaggio alla moneta unica europea : Le date di cui si è parlato in precedenza, prima il 2012, poi il 2019 e recentemente il 2022, si sono dimostrate poco realistiche, perché l'economia romena necessita ancora di riforme serie per far ...

Cinema : Albanese in viaggio contRomano tra razzismo e solidarietà (2) : (AdnKronos) – Diretto dallo stesso Albanese, che ha firmato anche la sceneggiatura insieme ad Andrea Salerno e Stefano Bises, con la collaborazione di Marco D’Ambrosio-Makkox e prodotto da Domenico Procacci per Fandango e Rai Cinema, il film esce nelle sale italiane il prossimo 29 marzo. Un road movie girato tra Milano e il Senegal che fa tappa in alcuni dei luoghi più suggestivi ed esclusivi del Belpaese, partendo dall’idea ...

Auto blu Zanon - procura Roma : archiviare : 13.44 La procura di Roma ha chiesto l'archiviazione dell'indagine sul giudice costituzionale Nicolò Zanon accusato di peculato d'uso in relazione all'utilizzo dell'Auto blu per uso personale. La decisione dei pm è legata anche all'approvazione di un regolamento della Consulta,che ha valenza di normazione primaria, che definisce "personale ed esclusivo" l'utilizzo dell'Auto per i giudici della Corte Costituzionale. La richiesta di archiviazione ...