Roma | squadra più giovane e nuova preparazione

Roma - Monchi : 'Veramente soddisfatti di Under. Barcellona miglior squadra del mondo' - : È un giocatore interessante e promettente, qualunque ds al mondo lo conosce e lo reputa bravo. Ma ad oggi non ci siamo mossi su di lui'. Roma, Monchi: 'Non stiamo smobilitando'

Roma - Di Francesco : 'La squadra è in crescita. Barcellona? Nessuna rassegnazione - serve entusiasmo' : La prepareremo al meglio sapendo anche che di fronte c'è la squadra più forte con il giocatore più forte del mondo. Siamo contenti, la fortuna di poter giocare un quarto di finale non è per tutti al ...

Logistica - l'Emilia-Romagna fa squadra : nasce il 'Cluster intermodale regionale' : Una intesa con cui puntiamo a dare un ulteriore slancio ad un'economia come la nostra che registra il primato per quota di export pro-capite e che ha bisogno di filiere logistiche e punti di scambio ...

Roma - Monchi : “Barcellona squadra difficile - ma ce la giochiamo” : “Non abbiamo avuto tanta fortuna ma ce la giochiamo, ho fiducia nella mia squadra”. Così il ds della Roma Monchi commenta ai microfoni di Premium Sport l’accoppiamento nei quarti di Champions League contro il Barcellona. “La Roma è rispettata e dobbiamo andare con la mentalità di poter fare qualcosa di importante e andare avanti. Nel Calcio si gioca 11 contro 11 e tutti hanno le possibilità di andare avanti, affrontiamo ...

Roma - il gigante è diventato cattivo la squadra sulle spalle di Dzeko : Roma - Ha messo a tacere tutti ancora una volta, Edin Dzeko. Compresi quelli che lo accusavano di non realizzare mai gol decisivi. E ancora una volta l'ha fatto nella lingua che conosce meglio. Non il ...

Roma - Di Francesco : 'Questa squadra è cresciuta molto - adesso niente paura' : 'La mia squadra è stata brava soprattutto a non concedere niente all'avversario. Cosa che invece all'andata non avevamo fatto molto bene. Quello che mi è piaciuto di più è che abbiamo giocato da ...

Roma-Shakhtar - Fonseca : 'Qui per imporre il nostro gioco. La squadra è motivata e pronta' : Lo Shakhtar è pronto all'esame Roma. In palio, nella gara di ritorno degli ottavi di Champions League, c'è il passaggio ai quarti di finale, appuntamento di prestigio a cui nessuno vuole mancare. ...

Roma-Torino - adesso la Champions per i giallorossi : il gesto della squadra al termine della partita : Roma-Torino, si è conclusa la gara di campionato valida per la 28^ giornata del massimo torneo italiano, successo da parte della squadra di Di Francesco che ha avuto vita facile contro il Torino, 3-0 il risultato che non lascia repliche. In rete nelle ripresa Manolas di testa, De Rossi con un grande tiro al volo ed infine Pellegrini in pieno recupero, si tratta di un risultato importante per la qualificazione in Champions League. Ma il pensiero ...

Roma - Pallotta è una furia : lo sfogo con la squadra e la “convocazione” di Monchi : Pallotta furioso. La Roma non convince i tifosi e neanche il suo presidente, il quale ha notato una squadra molle, senza attributi. “Manca la grinta”, avrebbe detto Pallotta secondo quanto rivelato dal Messaggero. Ma non è tutto, il presidente della Roma ha immediatamente convocato Monchi a Boston per un confronto. Quanto mostrato in campo dalla Roma nelle recenti uscite non è soddisfacente, manca un aspetto importante del gioco ad ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia stai attenta alla Romania! Squadra in forma e che crede nell’impresa : Dopo la bella vittoria di Treviso contro l’Olanda, l’Italia torna subito in campo nella quarta giornata delle Qualificazioni Mondiali 2019. Gli azzurri saranno impegnati lunedì in Romania, contro una formazione che sta veramente sorprendendo e che sembrava all’inizio delle competizioni non avere molte possibilità di accedere alla seconda fase. Italia e Romania si sono affrontate all’esordio delle Qualificazioni con la ...

Roma - Di Francesco : 'Squadra in crescita - serve cattiveria. Florenzi è in dubbio' : 'Nell'arco della gara dobbiamo cercare di evitare cali cercando di dare maggiore continuità. Ci saranno momenti in cui comanderemo il gioco. La nostra forza sta nel rimanere compatti. Ho visto una ...

Roma - De Rossi : 'La squadra è unita - spero che il momento di difficoltà sia passato' : 'La mia condizione buona, sabato è stata anche meglio di quanto pensassi e sperassi. Lo vedremo presto se sono in grado di fare due partite in pochi giorni ma io penso di sì. Mi sento bene, sono ...

Roma - senti Salah : 'Ora sono in una squadra di prima fascia' : In estate ho scelto una squadra di prima fascia e il manager Klopp mi ha dato la possibilità di mostrare il mio gioco al mondo'.

Roma da ‘Under’ - Cengiz dà spettacolo anche contro l’Udinese : successo da ‘Champions’ per la squadra di Di Francesco [FOTO] : 1/13 LaPresse/ Valter Parisotto ...