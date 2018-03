Roma | Schick e l' attacco a due Il caso dell' attaccante ceco

Roma - il modulo Schick : Di Francesco schiera un solo attaccante centrale : 'Mi piace giocare in un attacco a due, si adatta alle mie qualità. Ho segnato con la Repubblica Ceca un gol , con la Cina nella China Cup, ndr, che mi aiuta, ma non voglio esagerare e sopravvalutarlo, ...

R.Ceca è Schick - il Romanista in gol : ANSA, - ROMA, 26 MAR - La Repubblica Ceca ha battuto la Cina con il punteggio di 4-1, in una partita disputata a Nanchino e valida per la China cup di calcio. I padroni casa allenati da Marcello Lippi ...

Roma - Schick confessa : 'Mi piace giocare in un attacco a due' : Segnali di ripresa di Patrik Schick dall'altra parte del mondo. L'attaccante in queste ore si trova in Cina dove con la Repubblica Ceca sta disputando la China Cup. Nella gara contro gli undici ...

Roma - Di Francesco : 'Con il Barcellona non avremo paura. Schick? Si sta calando in questa realtà' : Eusebio Di Francesco nelle vesti di professore nell'aula magna di Economia all'Università Tor Vergata davanti ai quasi 200 tecnici e studenti spiega il suo modo di vivere il calcio. Schemi, ...

Roma - Schick : “annata deludente - ma ripagherò fiducia” : Delusione ma anche tanta voglia di fare e soprattutto di dimostrare il suo vero valore. L’attaccante della Roma, Patrick Schick, si confessa e rilancia le sue ambizioni e speranze. Il giocatore piu’ costoso mai arrivato in giallorosso, non ci sta a finire male una stagione fin qui modesta, decisamente sotto le aspettative. “Ovviamente non sta andando esattamente come immaginavo”, dice il calciatore, che respinge ...

Schick sicuro Tanti problemi - ma dimostrerò di essere da Roma : Schick lo sa bene: 'Edin è uno dei migliori centravanti del mondo. Parla ceco e c'è grande alchimia tra di noi, ogni allenamento mi spinge a fare sempre meglio. Non credo mi percepisca come un rivale ...

Roma - Schick : "Sento la pressione - ma non voglio andare via" : "Le cose non sono andate come immaginavo, ma io dimostrerò che sono da Roma. Anche perché davanti ho uno degli attaccanti più forti al mondo, Dzeko, e da lui imparerò tutto. Non voglio andar via". Direttamente dal ritiro della Repubblica Ceca, Patrik Schick parla per la prima volta, dopo mesi, sulle difficoltà che sta vivendo in ...

Calciomercato - Gandini : «La Roma punta su Schick» : Così Umberto Gandini , l'amministratotre delegato del club giallorosso, ai microfoni di Radio anch'io sport: 'Arriva da un'estate complessa, con problemi fisici e una preparazione non svolta con la ...