Roma | maestro arrestato per abusi sui bambini dell' asilo

Abusi sulle bimbe di 3 e 5 anni in classe - maestro d'asilo arrestato a Roma. "Denunce fatte dai genitori" : Un giovane di 25 anni, maestro di una scuola materna, è stato arrestato dai Carabinieri a Roma, ritenuto responsabile di aver compiuto Abusi sulle sue alunne. Dalle indagini è emerso...

Abusi sessuali su bambine tra i 3 e i 5 anni - arrestato maestro a Roma : I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un maestro 25enne di una scuola materna, ritenuto responsabile di aver compiuto atti sessuali con le sue piccole alunne.L'ordinanza è stata emessa dal gip presso il Tribunale di Roma, Clementina Forleo, su richiesta dei sostituti procuratori Francesca Passaniti ed Eleonora Fini, coordinate dal procuratore aggiunto ...

COSTANTINOS CARYDIS/ Il Maestro greco al Teatro dell'Opera di Roma : Il 23 marzo il Teatro dell’Opera di Roma era affollatissimo in ogni ordine di posti per il debutto di COSTANTINOS CARYDIS, direttore d'orchestra greco. GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 06:23:00 GMT)BALLETTO/ Un trittico contemporaneo all'Opera di RomaDIALOGUES DES CARMÉLITES/ La grande musica religiosa moderna a Bologna

Roma - gli sms proibiti del maestro di karate alla 14enne - l'uomo si difende : 'Non posso fare a meno di lei' : Era consapevole di essere invischiato in una relazione proibita. Sapeva che l'amore che lo legava a una ragazzina di soli 14 anni, per lui che ne ha quasi 50, era illegale. Per questo motivo, Giulio C.

Abusa allieva 14enne - arrestato a Roma maestro di karate : Gli investigatori hanno ascoltato la vittima in audizione protetta ed acquisito i messaggi tra la ragazza e l'uomo che Abusando della sua funzione di istruttore, avrebbe indotto la vittima a subire atti sessuali approfittando anche della sua giovanissima età