Roma | l’asilo dell’orrore Vergogna allo stato puro “Ecco cosa faceva ai bambini” In

Abusi su bambine all’asilo - choc a Roma : Roma , 27 mar. (AdnKronos) – Abusi sulle bambine in un asilo. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un maestro 25enne di una scuola materna, ritenuto responsabile di aver compiuto atti sessuali con le sue piccole alunne. L’ordinanza è stata emessa dal gip presso il Tribunale di Roma , Clementina Forleo, su richiesta dei sostituti procuratori ...

Roma - uno dei bimbi maltrattati nell’asilo degli orrori : “Mi davano i pugni in testa” : Roma, uno dei bimbi maltrattati nell’asilo degli orrori: “Mi davano i pugni in testa” Roma, uno dei bimbi maltrattati nell’asilo degli orrori: “Mi davano i pugni in testa” Continua a leggere L'articolo Roma, uno dei bimbi maltrattati nell’asilo degli orrori: “Mi davano i pugni in testa” sembra essere il primo su NewsGo.