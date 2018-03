Roma - in manette la “Regina” dei ladri d’appartamento : Roma, in manette la “Regina” dei ladri d’appartamento La donna, una romena di 35 anni, è stata bloccata mentre cercava di derubare un abitazione insieme a un connazionale minorenne. Era già stata condannata in appello a 25 anni di reclusione Continua a leggere

Roma - finti incidenti stradali : in manette anche medici - infermieri e avvocati : Le le misure cautelari nei confronti di cittadini Romani. Una truffa da oltre 1 milione di euro alle assicurazioni - Simulavano incidenti stradali, con la complicità di medici, infermieri ed avvocati ...

Roma - simulavano incidenti stradali per truffa : 16 arresti. In manette anche alcuni medici : simulavano incidenti stradali, con la complicità di medici e infermieri affiliati che procuravano alle false vittime lucrosi risarcimenti dalle compagnie assicurative. Smantellata dai carabinieri a Roma un'associazione di truffatori.Dalle prime luci dell'alba, i carabinieri della Compagnia Centro di Roma stanno eseguendo un'ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 20 cittadini Romani: 16 arrestati (6 in carcere e 10 ai ...

Roma - blitz antidroga : finiscono in manette 39 persone : Roma, blitz antidroga: finiscono in manette 39 persone Roma, blitz antidroga: finiscono in manette 39 persone

Roma - blitz antidroga : finiscono in manette 39 persone : Maxi operazione antidroga dei carabinieri a Roma. Sono state arrestate 39 persone accusate, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, armi ed estorsioni, ...

Gaia Mogherini arrestata per cocaina - chi è la nipote di Federica/ Ultime notizie - Roma : altri 20 in manette : Gaia Mogherini arrestata per cocaina, chi è la nipote di Federica: blitz oggi nella Roma bene, altre 20 persone finite in manetta per spaccio ed altri reati simili.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 19:22:00 GMT)

“Spacciavano nei locali del centro - 21 arresti” : trema la “Roma bene. Le indagini nel mondo di salotti e locali vip. In manette anche lei - nome non certo sconosciuto. Tutti gli sviluppi : Controllavano il mercato della droga nei salotti della cosiddetta Roma Bene, in una zona che va dai Parioli ai locali notturni di via Veneto. Per questo sono finite in manette 21 persone, accusate di di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di cocaina e all’estorsione. Non mancano anche nomi importanti tra quelli coinvolti nella vicenda: tra gli arrestati c’è infatti anche Gaia Mogherini, nipote dell’alto ...

Roma - spacciavano shaboo in strada : in manette sette filippini : Dai sobborghi di Manila alle vie del centro della Capitale, il passo è breve. Anche a Roma la shaboo, la droga sintetica dieci volte più forte della cocaina, ha il suo mercato. E a gestirlo sono i pusher filippini. sette quelli finiti in manette oggi a Roma dopo essere stati trovati in possesso di diverse dosi dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Centro.Due di loro, di 35 e 37 anni, sono stati perquisiti dai militari in ...

Roma - per un resto sbagliato accoltella fornaio : in manette bengalese di 41 anni : Litiga con la moglie per aver portato a casa il resto sbagliato, torna dal fornaio e lo accoltella alla schiena; questo è quanto narrato nel verbale di arresto che la polizia ha redatto a carico di un ...

Cronaca di Roma. 6 pusher finiti in manette : Cronaca di Roma – Sei pusher finiti in manette è il risultato dei servizi antidroga effettuati nelle ultime 24 ore dagli investigatori della Polizia di...

Roma - falso turista molestava le donne dentro San Pietro : in manette il palpeggiatore seriale del Cupolone : Molestatore in un luogo sacro. Anzi nel sito simbolo della città del Vaticano, la Cupola di San Pietro. Un palpeggiatore seriale aveva scelto la scalinata stretta e a vortice che porta in cima alla ...