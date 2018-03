Roma | centro blindato per Pasqua | ' Stop all' ingresso dei tir'

Roma - sorpresa in centro : Elton John festeggia nella Capitale i suoi 71 anni : Sedotto da cotoletta alla milanese e tagliatelle al ragù: giacca blu elettrico sulla t-shirt e occhiali da sole dalle lenti rosso fuoco, sir Elton John, in un inaspettato blitz nella Capitale, è stata ...

Roma. Mathlouthi Atef potrebbe compiere un attentato in centro : Si passa al setaccio la Capitale in cerca di un tunisino di 42 anni. L’uomo è indicato come possibile attentatore.

Governo - Romani : “Oggi intravista geometria politica che porta ad accordo tra parte consistente del centrodestra e M5s” : “Delusione? Anzi, mi sono liberato di un peso”, dice Paolo Romani allontanandosi dal Senato, dopo la proclamazione della nuova presidente, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Quanto alle geometrie politiche rappresentate dall’accordo sulle presidenze delle Camere, l’esponente di Forza Italia vede un possibile accordo tra una parte “consistente” del centrodestra e il M5s per dare vita a un’esecutivo: ...

SENATO - BERLUSCONI : “VOTI LEGA A BERNINI ROMPONO CENTRODESTRA”/ Salvini non vota Romani per governo con M5s? : SENATO, si rompe il Centrodestra: la LEGA vota BERNINI e non Romani, BERLUSCONI “così Salvini fa finire la coalizione per andare a governare con M5s". Le difese del Carroccio(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 19:20:00 GMT)

Senato - Brunetta : “Centrodestra compatto. Su Romani domani sera avremo fumata bianca” : “Il centrodestra resta fermo sulle proprie convinzioni: originariamente si era detto nei vari incontri con le altre forze politiche alla nostra coalizione doveva andare la presidenza del Senato, è il nostro nome resta quello di Paolo Romani sul quale domani contiamo che arrivi la fumata bianca. Non comprendiamo l’atteggiamento dei 5 Stelle, comunque con l’ora non c’è nessun accordo al contrario di quanto dicono alcuni ...

Senato - Gasparri : “Siamo nel campo della chiRomanzia. Se centrodestra unito domani eleggiamo Romani” : “Siamo nel campo della chiromanzia e della scaramanzia”. Maurizio Gasparri conferma: “Noi confidiamo di eleggere domani al Senato Paolo Romani. Se il centrodestra è coeso ce la può fare. Non replichiamo con lo stesso metodo dei 5 Stelle. L'articolo Senato, Gasparri: “Siamo nel campo della chiromanzia. Se centrodestra unito domani eleggiamo Romani” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Senato - Silvio Berlusconi tira dritto su Paolo Romani : la rabbia di Matteo Salvini - centrodestra a rischio : Un tripudio di schede bianche in aula alla Camera e al Senato: i partiti prendono tempo e cercano accordi. Il M5s ha fatto tramontare l'intesa col centrodestra sui nomi di Roberto Fico alla Camera e ...

Roma - Totti diventa San Francesco : in centro spunta il murale di Tvboy : Dopo il murale che raffigura il bacio tra Salvini e Di Maio e quello con Giorgia Meloni che tiene in braccio un bimbo africano, nel centro di Roma , a Vicolo Savelli, spunta anche un murale dedicato a ...

Salvini bacia Di Maio sulle labbra - il murales appare nelle strade del centro di Roma Video : Due murales spuntano nel centro di Roma, uno con Salvini e Di Maio che si baciano sulle labbra e l'altro con Giorgia Meloni che tiene in braccio un bambino di colore. Il primo è puntato in via del ...

Presidenze - veto M5s su Romani/ Salta accordo con Centrodestra su Senato e Camera : ora cosa succede? : Presidenze Camere, Salta accordo M5s-Centrodestra sul veto di Paolo Romani: riunione capigruppo fallita, tutto di nuovo azzerato. Ora cosa succede? Schede bianche e figure di garanzie(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 09:50:00 GMT)

PRESIDENZE - RomaNI ‘SPACCA’ ASSE M5S-CENTRODESTRA/ Camera e Senato - Berlusconi fa saltare il banco : Centrodestra punta su Paolo ROMANI al Senato: toto-nomine Camere, ma per Di Maio "è invotabile". Al suo posto Anna Maria Bernini? Il punto sulla situazione(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 23:05:00 GMT)

Camere - veti incrociati : fumata nera Centrodestra avanti su Romani - no di M5s : Camere, veti incrociati: fumata nera Centrodestra avanti su Romani, no di M5s Si prospetta una partenza difficile per la nuova legislatura. All’incontro dei capigruppo, M5s non solo si oppone al nome condiviso dal Centrodestra, Romani, ma si rifiuta di parlare con Berlusconi per proseguire nella discussione. Il Pd: “Il gioco dei veti ha bloccato tutto” […]

