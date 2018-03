Roma | cancellato il murale di ' San Totti'

Blastingnews

(Di martedì 27 marzo 2018) Due giorni fa la citta' disi è svegliata con una sorpresa in Vicolo Savelli tra Campo de' Fiori e Piazza Navona: unraffigurante Francesco #nelle vesti di San Francesco d'Assisi con tanto di saio, pallone, aureola, colombe sulle mani e un San Francesco dasulla cinta che lascia davvero poco spazio a interpretazioni. L'amore della capitale per l'ex capitano giallorosso non ha confini e proprio per questo lo street artist TVBOY ha voluto fare questo regalo alla citta' rendendo omaggio all'ex numero 10nista, dedicandogli anche un messaggio su Instagram: Dopo quella di Messi ecco anche la santificazione di una leggenda del calcio come Francesco, per l’occasione diventato San Francesco da. L'opera ha presto calamitato l'attenzione di turisti e tifosi che, numerosi, nelle ultime ore hanno scattato foto e selfie con il 'santo' giallorosso. ...