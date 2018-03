Roma | arrestato un maestro di scuola materna | abusi sessuali su bambine dai 3 ai 5 anni

Abusi sulle bimbe di 3 e 5 anni in classe - maestro d'asilo arrestato a Roma. "Denunce fatte dai genitori" : Un giovane di 25 anni, maestro di una scuola materna, è stato arrestato dai Carabinieri a Roma, ritenuto responsabile di aver compiuto Abusi sulle sue alunne. Dalle indagini è emerso...

Roma - narcotrafficante ricercato negli Usa arrestato al Colosseo : lavorava come guida turistica : arrestato dalla guardia di finanza del Comando provinciale di Roma nei pressi del Colosseo un ricercato in fuga da due anni perché ritenuto al vertice di un'organizzazione criminale dedita allo spaccio negli Stati Uniti.Lo spaccio, la ricerca e l'arrestoPer la Corte distrettuale della Pennsylvania un 30enne Romano residente a Phoenix gestiva un traffico ingente di marijuana provenienti dal Messico e che veniva smerciata negli Stati Uniti. Dopo ...

Abusi sessuali su bambine tra i 3 e i 5 anni - arrestato maestro a Roma : I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un maestro 25enne di una scuola materna, ritenuto responsabile di aver compiuto atti sessuali con le sue piccole alunne.L'ordinanza è stata emessa dal gip presso il Tribunale di Roma, Clementina Forleo, su richiesta dei sostituti procuratori Francesca Passaniti ed Eleonora Fini, coordinate dal procuratore aggiunto ...

Roma : Evade dai domiciliari - arrestato un 41enne : All’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti hashish, un taglierino e alcune banconote – Roma – E’ stato arrestato per evasione, spaccio e resistenza e minacce a pubblico... L'articolo Roma: Evade dai domiciliari, arrestato un 41enne proviene da Roma Daily News.

Roma - con spranga di ferro danneggia decine di auto : arrestato : Ha danneggiato con una spranga di ferro alcune autovetture parcheggiate in via Alesia, nei pressi di un supermercato in zona Celio. Quando sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato ...

Roma : Già condannato maltratta la moglie - arrestato : La vittima è stata costretta a raggiungere una località protetta – Roma – Un’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita nei confronti di un... L'articolo Roma: Già condannato maltratta la moglie, arrestato proviene da Roma Daily News.

Roma. Arrestato il latitante reggino arrestato Tito Figliomeni : Giovedì mattina all’aeroporto di Roma-Fiumicino, la Polizia ha arrestato Tito Figliomeni, 49 anni. L’uomo è ritenuto esponente del clan della

Latitante arrestato in aeroporto Roma : 12.50 E' stato arrestato all'aeroporto di Fiumicino, appena sceso da un aereo giunto dal Canada, Tito Figliomeni, di 49 anni, esponente della cosca della 'ndrangheta Commisso di Siderno (RC). Gli agenti lo hanno fermato in quanto destinatario di un ordine di custodia cautelare in carcere per associazione di tipo mafioso e intestazione fittizia di beni nell'ambito dell'operazione "Bene Comune" del dicembre 2010.L'uomo, Latitante dal dicembre ...

Insegna al suo cane a fare il saluto Romano : arrestato per odio razziale : Insegna al suo cane a fare il saluto romano: arrestato per odio razziale Protagonista un trentenne statunitense, che ha Insegnato al suo carlino a fare il saluto romano come reazione alla frase: “gli ebrei in camera a gas”.Continua a leggere Protagonista un trentenne statunitense, che ha Insegnato al suo carlino a fare il saluto romano […]

