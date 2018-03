Roma | abusi sessuali sulle bambine di un asilo | arrestato un maestro

Abusi sulle bimbe di 3 e 5 anni in classe - maestro d'asilo 25enne arrestato a Roma. 'I genitori lo hanno denunciato' : Un giovane di 25 anni, maestro di una scuola materna, è stato arrestato dai Carabinieri a Roma, ritenuto responsabile di aver compiuto Abusi sulle sue alunne. Dalle indagini è emerso che il maestro in ...

Roma - arrestato un maestro di scuola materna : abusi sessuali su bambine dai 3 ai 5 anni : A Roma un maestro 25enne abusava sessualmente delle sue piccole alunne, di età compresa dai 3 ai 4 anni. E per questo è stato arrestato, dopo le denunce presentate alle forze dell’ordine dai genitori, preoccupati di quanto raccontavano le bimbe al rientro da scuola. I Carabinieri del nucleo investigativo sono andati nella scuola materna in questione, hanno installato delle telecamere nascoste e hanno colto il maestro sul fatto, in ...

Abusi su bambine all’asilo - choc a Roma : Roma, 27 mar. (AdnKronos) – Abusi sulle bambine in un asilo. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un maestro 25enne di una scuola materna, ritenuto responsabile di aver compiuto atti sessuali con le sue piccole alunne. L’ordinanza è stata emessa dal gip presso il Tribunale di Roma, Clementina Forleo, su richiesta dei sostituti procuratori ...