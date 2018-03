ROBERTA RAGUSA Antonio Logli | al via il processo d' appello | il figlio Daniele | è

ROBERTA RAGUSA - il figlio : mio padre è innocente - scoppia il caso Video : Rimane certo che il padre , Antonio Logli, sia innocente ma ciò non vuol dire che ha dimenticato la mamma, # Roberta Ragusa , scomparsa dalla sua casa di Gello, in provincia di ##Pisa, tra il 13 e 14 gennaio del 2012. Lo ha precisato oggi, come riporta l’agenzia di stampa Ansa, l’avvocato Beatrice Vestri, che assiste Daniele Logli, uno dei figli di Roberta Ragusa , che tramite ha presentato nei giorni scorsi una memoria difensiva deposita alla corte ...

ROBERTA RAGUSA - rinviata l'udienza del processo a Antonio Logli : Il processo d’appello a carico di Antonio Logli , accusato dell’omicidio della moglie, Roberta Ragusa , è stato rinviato al 28 marzo. L'udienza in programma oggi non si è celebrata per l'adesione dei legali di Logli ...

ROBERTA RAGUSA in America? La cugina Maria indignata per illazioni - le novità Video : Continuano a far discutere le ultime presunte rivelazioni shock, almeno così sono state presentate nei giorni scorsi in tv da Quarto Grado su Rete 4, sul caso di #Roberta Ragusa. La donna scomparsa nel gennaio del 2012 da Gello, in provincia di #Pisa, è fuggita in America come viene ipotizzato dall'avvocato Linda Sozzi, difensore di Antonio Logli, il marito della donna condannato in primo grado a venti anni di carcere per omicidio volontario e ...