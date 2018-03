Rivoluzione Champions | tutte le novità della prossima stagione

Calcio - Rivoluzione per la Champions League 2019 : cambiano gli orari delle partite! Tutto il programma - i nuovi orari e le date : rivoluzione in vista per la Champions League e l’Europa League. Dalla prossima stagione, infatti, cambierà l’orario d’inizio delle partite delle due competizioni continentali: un vero e proprio stravolgimento che modificherà, anche se di poco, le abitudini degli appassionati e dei tifosi. Gli incontri della Champions League non incominceranno più alle ore 20.45 ma alle ore 21.00: un quarto d’ora di differenza che farà ...

Milan - la Rivoluzione di Gattuso/ Ritmo Champions e boom di Cutrone : “Fu scartato dall'Inter” : Milan, la rivoluzione di Gattuso: i rossoneri hanno un Ritmo Champions. boom di Cutrone: “Fu scartato dall'Inter”. Lo rivela il primo presidente del giovane attaccante...(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 19:43:00 GMT)

Roma - la Champions o sarà Rivoluzione : La finestra trasferimenti dell'estate 2018 sarà ricordata come la prima affacciata sul mondo di Monchi. PIANO A - Esiste naturalmente uno snodo decisivo, chiamato Champions . Se la Roma entra fra le ...

Calciomercato Inter - a giugno via alla Rivoluzione : quattro nomi per rinascere - ma serve la Champions! : Calciomercato Inter – L’Inter è attesa dalla trasferta insidiosa a ‘Marassi’ contro il Genoa. L’obiettivo è quello di ritrovare la continuità perduta dando seguito alla vittoria ottenuta con il Bologna domenica scorsa. Spalletti dovrà fare i conti con le possibili assenze di Icardi e Perisic, che comunque proveranno fino alla fine ad essere a disposizione. I tre punti sono quasi d’obbligo per i nerazzurri ...

FUT Champions Weekend League pronta alla Rivoluzione - le modifiche di EA : Sale alle stelle la febbre da FUT Champions Weekend League, il torneo che ogni fine settimana mette a confronto i giocatori di tutto il mondo in una estenuante serie di quaranta partite da giocare in soli tre giorni. Un vero e proprio tour de force che prova letteralmente le abilità al pad anche dei più forti, costretti a tour de force che consentono di emergere soltanto chi riesce a mantenere un mindset adeguato. Ovviamente mantenere la FUT ...