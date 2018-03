Rita Dalla Chiesa ricorda Fabrizio Frizzi | «Orgogliosa di essergli stata tanto vicina»

Frizzi - il dolore di Rita Dalla Chiesa : "Il tutto preferisco tenerlo dentro" : Per Rita Dalla Chiesa non è certo un momento facile. Qualche mese fa ha dovuto dire addio a suo genero Massimo, adesso la scomparsa del suo ex marito Fabrizio Frizzi. Lei è una donna forte e sa come ...

Rita Dalla Chiesa : "Non riesco a dormire. Non scrivo perché dovrei scrivere il tutto. E stanotte preferisco tenermelo dentro" : "Non riesco a dormire. Ma non scrivo niente, perché dovrei scrivere il tutto. E il tutto, stanotte, preferisco, tenermelo dentro". Con questa breve frase affidata a Facebook Rita Dalla Chiesa esprime il dolore per la morte dell'ex marito Fabrizio Frizzi, avvenuta ieri notte a Roma. Oggi dalle 10 alle 18 la camera ardente nella sede Rai di Viale Mazzini per l'ultimo saluto al conduttore e showman.Rita Dalla Chiesa aveva fatto visita a ...

Rita Dalla Chiesa : «Fabrizio Frizzi mancherà a tutti» : Rita Dalla Chiesa è arrivata presto all’ospedale Sant’Andrea di Roma, dove alle 4 del mattino è morto Fabrizio Frizzi, stroncato da un’emorragia cerebrale a soli 60 anni. Occhiali scuri, il braccio stretto alla figlia Giulia, nessuna voglia di parlare (comprensibilmente). «mancherà a tutti», le sue uniche parole ai giornalisti che l’hanno braccata all’uscita. LEGGI ANCHE«Ciao fratellone». L'addio di Carlo Conti a ...

