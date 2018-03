Riscrivere i programmi politici per accordi duraturi

Blastingnews

(Di martedì 27 marzo 2018) L'accordo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini ha consentito la nomina dei presidenti di Camera e Senato, nelle persone di Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati, rispettivamente. I due leader hanno poi precisato che, l'accordo stesso è limitato alla nomina dei detti presidenti, e nulla ha a che fare con la formazione del nuovo Governo. D'altro canto, idelle formazioni vincitrici (Lega e M5S) non sono compatibili tra loro, e non sarebbe quindi possibile metterli insieme per governare. Possibile invece è, trovando dei punti di intesa, così come è avvenuto in Germania, e chiedendo poi un parere agli iscritti dei partiti stessi, prima di qualsiasi intesa: unica cosa da fare per il matrimonio M5S-Lega. Il voto è stato chiaro, e gli elettori si aspettano un impegno di tutti i partiti, compresi quelli che rappresentano l'opposizione degli ...