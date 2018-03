Rifiuti | polizia locale e cimitero | gli ostunesi danno i voti per i servizi

Via di Trigoria - la Polizia Locale trova scarti di amianto e tonnellate di Rifiuti in un’area industriale : Pericolosissime lastre di amianto frantumate, calcinacci e rifiuti speciali: questo è quello che gli agenti del gruppo IX Eur hanno ieri scoperto all’interno di un’area industriale di circa 6000 mq. in via di Trigoria, nella zona dove si trova il centro sportivo della A.S. Roma. Durante l’intervento, effettuato subito a seguito di una segnalazione, gli agenti sono […] L'articolo Via di Trigoria, la Polizia Locale trova ...