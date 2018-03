Ricerca | scoperto un “nuovo” organo del corpo umano

Ricerca - CNR : nuovo stato della materia scoperto nei nanotubi di carbonio : Ricerca tori dell’Istituto nanoscienze del Consiglio nazionale delle ricerche (Nano-Cnr) hanno mostrato che nei nanotubi di carbonio si realizza spontaneamente un nuovo stato quantistico della materia , detto isolante eccitonico, predetto mezzo secolo fa dal premio Nobel Walter Kohn e finora mai confermato in modo definitivo. Lo studio, condotto in collaborazione con Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (Sissa), Istituto officina dei ...

Ricerca : vita spericolata - scoperto 'interruttore Vasco' nel cervello. : Si tratta di dati "che non riguardano soltanto la scienza - aggiunge Alberto Priori, direttore del Centro di Ricerca Aldo Ravelli per le terapie Neurologiche Sperimentali dell'Università di Milano - ...

Ricerca : vita spericolata - scoperto 'interruttore Vasco' nel cervello : Si tratta di dati 'che non riguardano soltanto la scienza aggiunge Alberto Priori, direttore del Centro di Ricerca Aldo Ravelli per le terapie Neurologiche Sperimentali dell'Universita' di Milano L'...

Ricerca : vita spericolata - scoperto 'interruttore Vasco' nel cervello : Si tratta di dati "che non riguardano soltanto la scienza - aggiunge Alberto Priori, direttore del Centro di Ricerca Aldo Ravelli per le terapie Neurologiche Sperimentali dell'Università di Milano - ...

Ricerca : vita spericolata - scoperto 'interruttore Vasco' nel cervello : Si tratta di dati "che non riguardano soltanto la scienza - aggiunge Alberto Priori, direttore del Centro di Ricerca Aldo Ravelli per le terapie Neurologiche Sperimentali dell'Università di Milano - ...

Ricerca : vita spericolata - scoperto “interruttore Vasco” nel cervello : L’attrazione per una ‘ vita spericolata ‘ è scritta nel cervello . Un team di neuroscienziati italiani e svizzeri (bioingegneri, neurochirurghi e neurologi) ha scoperto infatti che una struttura cerebrale può controllare la ‘spericolatezza’ nelle scelte, cantata da Vasco Rossi. Lo studio che ha individuato una sorta di ‘interruttore di Vasco‘ è pubblicato sulla rivista ‘eNeuro‘, ed è dedicato in ...

Ricerca : polvere di caffè dalle vecchie cialde - scoperto il riutilizzo “green” : Alla Facoltà di Scienze e Tecnologie della Libera Università di Bolzano (Unibz) il team di Ricerca in Scienze e Tecnologie alimentari, coordinato da Matteo Scampicchio, ha realizzato uno studio che punta a ridurre i rifiuti prodotti dall’uso di capsule e cialde. La Ricerca “Antioxidant and Pro Oxidant Activity of Spent Coffee Extracts by Isothermal Calorimetry” è stata pubblicatasulla rivista Journal of Thermal Analysis and ...