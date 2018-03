Ricerca oncologica | un’italiana ai vertici dell’Associazione Americana per la Ricerca sul

meteoweb.eu

: Albini, @unimib direttore del Laboratorio di #Biologia Vascolare presso l’IRCCS MultiMedica di Milano è uno dei nuo… - unimib : Albini, @unimib direttore del Laboratorio di #Biologia Vascolare presso l’IRCCS MultiMedica di Milano è uno dei nuo… - TUintermediari : Ricerca oncologica. Una borsa di studio in memoria di Massimo Congiu - terrygaia : Ricerca_Oncologica_Prima_Parte.wmv -

(Di martedì 27 marzo 2018) Adriana Albini, professore straordinario di Patologia generale al Dipartimento di Medicina e chirurgia dell’Università di Milano-Bicocca e direttore del Laboratorio di Biologia Vascolare ed Angiogenesi presso l’IRCCS MultiMedica di Milano è uno dei nuovi cinque membri del consiglio direttivo (Board of Directors) dell’AACR (American Association for Cancer Research), una delle più antiche e prestigiose associazioni oncologiche mondiali. Adriana Albini entrerà in carica al meeting annuale dell’AACR, in programma a Chicago dal 14 al 18 aprile 2018, per un mandato della durata di tre anni. È la prima volta che untore italiano viene eletto nel board dei direttori dell’AACR. «L’elezione rappresenta una tappa emozionante – ha detto Adriana Albini – di straordinaria importanza non solo curricolare, ma soprattutto per l’opportunità di poter collaborare alla crescita della...