Ricerca e Innovazione : da Mediocredito 62 milioni di euro per prestiti al Mezzogiorno : Una marcia in più per realizzare progetti di Ricerca e Innovazione nelle regioni del Mezzogiorno . Si tratta di 62 milioni di euro che Mediocredito Centrale , selezionata dalla Banca europea per gli ...

Innovazione : una Borsa per far incontrare Ricercatori e aziende : Venezia , askanews, - Fare incontrare i protagonisti della ricerca, i dottori ricercatori, e le imprese impegnate sul fronte dell'Innovazione per favorire la competitività delle aziende italiane ...

Ricerca e Sviluppo : l'innovazione che fa bene alle imprese : Ma l'economia ha ancora bisogno di una spinta. E allora la parola giusta è INNOVAZIONE . Le aziende italiane devono ri/ innovarsi, essere competitive in Italia e nel mondo. L' Istat ci dice che la ...

Premio Canada-Italia per l’Innovazione : un’importante opportunità rivolta a innovatori - Ricercatori - scienziati e startuppers italiani : E’ giunta alla sesta edizione l’iniziativa dell’Ambasciata del Canada in Italia: il Premio Canada-Italia per l’Innovazione. Il Premio, nato nel 2013 con l’obiettivo di rafforzare i legami tra i due paesi nei campi della Scienza, Tecnologia, Innovazione e Scienze Sociali è rivolto a ricercatori, accademici, esperti, startupper e innovatori italiani interessati a sviluppare e approfondire le proprie ricerche con partner, colleghi e omologhi ...

Ricerca e innovazione - l'Italia spende troppo poco e resta lontana da target 2020 : Teleborsa, - l'Italia resta ben lontana dall'UE in termini di spesa per la Ricerca e l'innovazione e rischia di mancare gli obiettivi fissati per il 2020. La spesa totale per Ricerca e sviluppo nel ...

Ricerca e innovazione - l'Italia spende troppo poco e resta lontana da target 2020 : l'Italia resta ben lontana dall'UE in termini di spesa per la Ricerca e l'innovazione e rischia di mancare gli obiettivi fissati per il 2020. La spesa totale per Ricerca e sviluppo nel 2016 è stata di ...

MOLFETTA. A MOLFETTA SI PARLA DI Ricerca ED INNOVAZIONE RESPONSABILE E SFRUTTAMENTO DELLE RISORSE MINERARIE MARINE : L'evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla la piattaforma informatica del H2020MARINA Project. Gli abissi, nuova frontiera dell'industria mineraria, sono gli ecosistemi del pianeta più ...