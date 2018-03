Ricerca | da Torino e Rimini i ' neo Archimede' che sfideranno giovani in Ue

Ricerca : da Torino e Rimini i “neo Archimede” che sfideranno i giovani in Ue : Arrivano da Torino e Rimini i ‘neo Archimede‘ del 2018. Tre studenti di Torino e altrettanti di Rimini sono stati selezionati come migliori per rappresentare l’Italia alla finale europea degli inventori. giovanissimi ‘cervelli’ che hanno partorito invenzioni utili e curiose, da sensori per la schiena in grado di sostituire il busto al ‘simulatore dell’evoluzione’, premiate a Milano alla Selezione ...