Ricerca | CNR | una goccia aiuterà a fare diagnosi precoci di numerose malattie

Ricerca - CNR : nuovo stato della materia scoperto nei nanotubi di carbonio : Ricercatori dell’Istituto nanoscienze del Consiglio nazionale delle ricerche (Nano-Cnr) hanno mostrato che nei nanotubi di carbonio si realizza spontaneamente un nuovo stato quantistico della materia, detto isolante eccitonico, predetto mezzo secolo fa dal premio Nobel Walter Kohn e finora mai confermato in modo definitivo. Lo studio, condotto in collaborazione con Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (Sissa), Istituto officina dei ...

Ricerca e nanotecnologia : CNR - ecco quando la luce diventa liquida : Uno studio condotto recentemente dall’Istituto di nanotecnologia del Consiglio nazionale delle ricerche (Nanotec-Cnr) di Lecce rivela che i fotoni, ovvero particelle di luce, si possono ‘sintonizzare’ spontaneamente fra loro, quando l’interazione è sufficientemente forte, formando ordine là dove non ce ne dovrebbe essere. Questo significa che uno dei risultati più importanti della fisica del secolo scorso, ovvero la scoperta di un ordine ...

Italtel e Cnr - partnership sulla Ricerca : accelerazione su banda ultralarga - 5G e Iot : "Il Cnr promuove la ricerca, la scienza, il trasferimento tecnologico e dei saperi afferma il presidente Massimo Inguscio grazie al gioco di squadra come sistema-paese di tutti gli attori coinvolti ...

Ricerca - CNR : svelati i meccanismi catalitici del nichel nella crescita di fogli di grafene : Il grafene è un materiale bidimensionale, composto da uno strato di atomi di carbonio, quindi sottilissimo ma anche flessibile come la plastica e con una resistenza meccanica cento volte superiore all’acciaio. Per questo è considerato praticamente perfetto per molteplici usi nel campo industriale e tecnologico, tuttavia la difficoltà di produzione ne rende l’utilizzo estremamente costoso. Uno studio condotto dall’Istituto officina dei materiali ...

Ricerca : 17enne premiato da Mattarella per uno studio dell’Ifc-Cnr : Lunedì 12 marzo alle ore 11.00 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella conferirà al diciassettenne ferrarese Simone Borsetti l’attestato d’onore di ‘Alfiere della Repubblica’, per aver dato “un contributo fondamentale a un progetto di cittadinanza attiva, finalizzato a migliorare l’ambiente e la salute nel proprio territorio. Sulla base di un monitoraggio su indici ambientali e di un sondaggio relativo alla percezione dei ...

Ricerca : il CNR e la Società chimica italiana firmano un nuovo Accordo Quadro : Il Consiglio nazionale delle ricerche e la Società chimica italiana hanno firmato una nuova convenzione quinquennale che rinnova e rinforza la collaborazione e la condivisione di sapere ed esperienze tra i due enti. Massimo Inguscio, presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e Angela Agostiano, presidente della Società chimica italiana (Sci), hanno sottoscritto il nuovo Accordo con cui si rafforza la sinergia di collaborazione e la ...

Ricerca - CNR : sviluppato uno smart system per il controllo delle inondazioni : Durante eventi piovosi intensi, gli allagamenti prodotti dalla saturazione della rete di drenaggio ed il sovraccarico degli impianti di depurazione rappresentano un potenziale rischio per la vita umana, le risorse economiche e l’ambiente. Secondo una Ricerca pubblicata sulla rivista Journal of Network and Computer Applications (Jnca) le applicazioni dell’Internet of Things (IoT) possono essere d’aiuto per prevedere, gestire ed arginare questo ...

Ricerca - CNR : la nebbia aumenta la tossicità del particolato atmosferico : Nell’area della Val Padana nei mesi invernali, che sono quelli più critici per quanto riguarda l’inquinamento da particolato atmosferico (PM), si formano, nei bassi strati dell’atmosfera, estese coltri di nebbia che finiscono per influenzare concentrazioni e caratteristiche del PM. All’argomento è dedicato uno studio svolto dai Ricercatori dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche (Isac-Cnr) ...

Highly Cited Researcher 2017 : anche 3 Ricercatori del CNR tra i più citati dello scorso anno : Tre ricercatori del Consiglio nazionale delle ricerche, Marco Conti, Vincenzo Di Marzo e Serena Sanna, sono stati nominati ‘2017 Highly Cited Researchers’, in riconoscimento del piazzamento nel top 1% dei ricercatori in base al numero di articoli maggiormente citati nel loro campo specifico. Marco Conti, dell’Istituto di informatica e telematica (Iit-Cnr) e membro del Consiglio Scientifico del Cnr per l’area Ict, già direttore di Dipartimento, è ...

Ricerca - CNR : la meccanica delle cellule “marca” l’insorgere di malattie : Ricercatori del Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto officina dei materiali (Iom-Cnr) di Perugia e Istituto di biofisica (Ibf-Cnr) di Trento, in collaborazione con colleghi dell’Università di Perugia, hanno messo a punto uno spettrometro innovativo che, sfruttando l’interazione della luce con la materia, misura simultaneamente e senza necessità di contatto le proprietà meccaniche e chimiche di cellule viventi e tessuti, con risoluzione ...

Ricercatori del Cnr morti di cancro - indaga la procura : omicidio colposo : Chiusi in un laboratorio dell'Istituto per il trattamento dei minerali in via Bolognola, a Castel Giubileo, hanno analizzato e testato elementi provenienti da ogni angolo del mondo. Anni di studi ...

Terremoto : Ingv - Cnr e Protezione civile insieme in un progetto di Ricerca : Dipartimento della Protezione civile, Ingv e Cnr insieme per un progetto finalizzato allo studio dei fenomeni sismici: è il RETRACE-3D (centRal italy EarThquakes integRAted Crustal modEl), che punta alla caratterizzazione tridimensionale, geologica e sismotettonica, del volume di crosta terrestre che, a partire dal 24 agosto 2016, e’ stato interessato dalla sequenza sismica che ha colpito il centro Italia. Oggi, presso il Dipartimento ...

M5S - Di Maio presenta i candidati : a Napoli una Ricercatrice del Cnr : «Voglio dare all'Italia il gruppo parlamentare migliore che habl avuto. Queste sono persone super competenti», così Luigi Di Maio nella conferenza stampa in corso al Tempio di...