Ricerca | autismo senza diagnosi e terapie in troppi Paesi | nasce un network

Ricerca : pupilla specchio della personalità - potrebbe rivelare l'autismo : Milano, 6 mar. , AdnKronos Salute, Gli occhi sono davvero lo specchio dell'anima? La scienza sembra confermarlo, aprendo nuove vie per la diagnosi di disturbi come l'autismo . In uno studio pubblicato su 'eLife', i Ricerca tori guidati da Paola Binda dell'università di Pisa 'zoomano' ...

Ricerca : pupilla specchio della personalità - potrebbe rivelare l'autismo : Facebook Twitter tweet Milano, 6 mar. , AdnKronos Salute, - Gli occhi sono davvero lo specchio dell'anima? La scienza sembra confermarlo, aprendo nuove vie per la diagnosi di disturbi come l'autismo . In uno studio pubblicato su 'eLife', i Ricerca tori guidati da Paola Binda dell'università di Pisa 'zoomano' ...

Ricerca : lo sguardo dei bebè potrebbe indicare il rischio autismo : Uno studio condotto presso la Uppsala Universitet, pubblicato sul Journal of Child Psychology and Psychiatry, ha rilevato che in futuro, per mezzo di un test visivo, si potrebbe prevedere se ci si ammalerà o meno di autismo: gli scienziati svedesi hanno scoperto che i bebè sotto l’anno di vita che si sviluppano in modo sano sono maggiormente attratti da stimoli visivi e sonori in sincronia, mentre i bebè propensi all’autismo non ...