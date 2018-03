Renato Zero ricorda Fabrizio Frizzi | il dolore per la perdita di un amico | “Sei stato un

Zerovskij di Renato Zero torna al cinema ad aprile dopo il successo di incassi : Zerovskij di Renato Zero torna al cinema. In via del tutto inaspettata, l'artista annuncia la nuova programmazione del film tratto dallo spettacolo concepito per i suoi primi 50 anni di carriera, con altri spettacoli il 3 e 4 aprile nei medesimi cinema già ufficiali. Il grande successo di pubblico ha quindi permesso a Zerovskij di tornare sul grande schermo, dopo i primi 500mila euro incassati per la tre giorni al via dal 19 marzo. Una ...

Renato Zero premiato dall’amore dei sorcini supera se stesso : Non c’è niente da fare, Renato Zero è profondamente e silenziosamente radicato nel cuore di tantissimi ora anche quando si parla di cinema. La prova risiede negli ultimi dati del box office: lunedì il suo docu-film Zerovskij – Solo per amore ha battuto addirittura il nuovo film a tema Lara Croft incassando 125mila euro, staccando la seconda posizione ferma a 105mila euro. Il re dei sorcini non si è accontentato solo del primo giorno della ...

Renato Zero : Renato Zero “ Quando Dio, pensò alla dolcezza e alla poesia, Tu Renato eri già nei suoi pensieri! Ed ora

Boom di vendite per Zerovskij di Renato Zero al cinema : vetta assoluta per la programmazione dello show : Le vendite per Zerovskij di Renato Zero hanno dato ragione all'artista romano. Forte del valore del suo progetto, Renato Fiacchini ha proposto il suo spettacolo alla Rai, che lo ha rifiutato, per poi dirigersi verso il grande schermo con lo spettacolo che ha concepito per i suoi primi 50 anni di carriera. Lo show ha debuttato in oltre 320 sale in tutta Italia, con la sorpresa del disco live in vendita a Roma, ma anche con un successo al ...

Renato Zero : «Zerovskij e io» : Quando si indossa qualcosa succede che quel qualcosa finisca per adattarsi perfettamente alla propria pelle fino a diventare essa stessa «pelle». Nella giostra dei ruoli che la vita ci impone quelle pelli si sommano fino a formare una corteccia impermeabile agli attacchi del tempo e della consunzione. Come Zerovskij io ho preso tanta pioggia e raccolto molta sofferenza. Né io né lui sapevamo che un giorno ci saremmo incontrati. Ma ...

Roma - Monchi a cena con Renato Zero : 'Un vero piacere' : Ha sempre avuto le idee chiare, Monchi, su come calarsi al meglio nella realtà Romana. Ha voluto farsi guidare da chi la conosce dal punto di vista sportivo, come Francesco Totti, e al tempo stesso si ...

Sorpresa di Renato Zero al cinema per Zerovskij - presente in 3 capoluoghi : ecco dove sarà : Renato Zero al cinema per Zerovskij e non solo sul grande schermo. L'artista ha infatti annunciato di avere intenzione di essere presente in tre grandi capoluoghi italiani, per sorprendere i sorcini che hanno deciso di rinnovare la loro fiducia allo spettacolo che ha concepito per i suoi primi 50 anni di carriera. Oltre a essere il protagonista dello spettacolo, Renato Zero ha deciso di raggiungere due sale nella sua Roma il 19 marzo, per la ...

Straordinario duetto di Renato Zero e Fiorello in La sera dei miracoli (audio) : arriva l’omaggio a Lucio Dalla : In attesa di Zerovskij, arriva il duetto di Renato Zero e Fiorello in La sera dei miracoli di Lucio Dalla. L'artista romano è stato ospite della nuova puntata di Il Rosario della sera, alla quale ha partecipato per raccontare le vicende dell'insolito capostazione che debutta al cinema il 19 marzo prossimo. Come di consueto, Rosario Fiorello non ha seguito uno schema preimpostato e ha deciso di mettere alla prova il suo ospite, proponendogli ...

Renato Zero : "Ora che ho fatto pace con i miei demoni" : "I miei demoni? Quando hanno visto che non c'era trippa per gatti mi hanno assecondato e ora sono diventati innocui. Non danno fastidio, non sporcano, non fanno chiasso. Abbiamo imparato a convivere". ...

Renato Zero verso la seconda parte di Zerovskij? Le ultime novità prima del debutto al cinema : Renato Zero verso la seconda parte di Zerovskij? Sembra proprio che l'artista romano voglia continuare a battere questa pista, quella che ha concepito per i suoi 50 anni di carriera e che ha portato sul palco nell'estate del 2017. Zerovskij è anche un disco, il 29° della carriera di Zero, nel quale ha racchiuso tutta la sua poetica ma anche le caratterizzazioni di una vita che ci tiene sotto scacco rendendoci schiavi delle futilità. I brani ...

Renato Zero / Dai concerti di Zerovskij al nuovo film : "La vita non voleva sorridermi e io l'ho costretta" : RENATO ZERO arriva al cinema il 19, 20 e 21 marzo ripercorrendo uno dei suoi concerti all'Arena di Verona attraverso gli occhi del capostazione ZEROvskij.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 10:08:00 GMT)

Zerovskij Renato Zero incontra la stampa : Non fanno parte della politica, Zerovskij è anarchico fisiologicamente, è un angelo, non ha fatto nessun ammiccamento. Vuole rappresentare le incertezze e le ombre di tanta gente che fatica per ...

Renato Zero : il coraggio di una rivoluzione musicale in Zerovskij - il film-concerto : Renato Zero non perde mai quello sguardo consapevole di chi conosce la strada che ha percorso per raggiungere successi e superare gli incroci pericolosi della vita. E neanche il senso dell'umorismo. '...

Video di Renato Zero a RTL 102.5 : annunciata una sorpresa per i tre giorni di proiezione : Il Video di Renato Zero a RTL 102.5 ci restituisce l'immagine di un artista che intende mettere l'accento su alcuni dei temi più importanti, così da preparare il terreno per le generazioni future che non hanno colpa dei trascorsi. Il racconto s'incentra sul film che presto sarà al cinema, girato durante una delle date all'Arena di Verona stranamente protetta da uno squarcio sul cielo che ha scongiurato un acquazzone annunciato, mentre Renato ...