Regione | Il presidente Fontana | speriamo si realizzi riforma dell' Autonomia

Lombardia : Attilio Fontana proclamato presidente della Regione : Milano, 26 mar. (AdnKronos) - L'ufficio centrale regionale della Corte d'Appello di Milano ha proclamato alla carica di presidente della Regione Lombardia l'avvocato Attilio Fontana. E' quanto si legge in una nota diffusa dall'agenzia di stampa interna di Regione Lombardia.

DOMANI TGR RegioneUROPA - OSPITE IL PRESIDENTE PE TAJANI : Da Bruxelles, inoltre, la cronaca della riunione delle regioni europee dell'Alleanza per la Coesione nata per difendere i fondi europei per le regioni per la coesione economica e sociale. Un'Alleanza ...

Regione. Valeriani : “Grato per fiducia Presidente” : Regione. Valeriani: “Ci aspetta grande lavoro, grato per fiducia Presidente” “Sono onorato di far parte di questa squadra di governo e ringrazio il presidente Zingaretti... L'articolo Regione. Valeriani: “Grato per fiducia Presidente” proviene da Roma Daily News.

Forum ANSA con il presidente della Regione Sicilia : Si terrà a Roma alle 18, il Forum con il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci. L'evento si svolgerà nella sede dell'Agenzia.

AGRIMONT - APERTURA SABATO 17 MARZO CON IL PRESIDENTE DELLA Regione LUCA ZAIA : Per i prodotti, le macchine e attrezzature per l'agricoltura e per tutto ciò che riguarda il mondo rurale montano AGRIMONT si conferma come l'evento di riferimento anche per la cura e manutenzione ...

Roma - rifiuti : chieste condanne per patron di Malagrotta ed ex presidente Regione Lazio : La Procura di Roma ha chiesto la condanna a 6 anni di reclusione per il patron della discarica di Malagrotta, Manlio Cerroni, per l'accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico...

Antonio Di Pietro sarà il candidato presidente della Regione Molise per il centrosinistra : Antonio Di Pietro sarà il candidato alla presidenza della regione Molise per la coalizione di centrosinistra. La decisione è arrivata dopo il passo indietro del presidente uscente Paolo Frattura e del senatore Roberto Ruta.Continua a leggere

Elezioni 2018 : Attilio Fontana nuovo presidente della Regione Lombardia : LEGGI Il LIVE BLOG - Promosso fin da subito dalle proiezioni e confermato dalle sezioni via via scrutinate: il leghista Attilio Fontana, a capo della coalizione di centrodestra, è il nuovo presidente ...

Elezioni - Corecom all’Agcom : “Sanzionate la Regione Abruzzo - vìola la par condicio favorendo il presidente D’Alfonso” : È presidente della Regione Abruzzo in carica. Ma anche candidato a Palazzo Madama come capolista nel proporzionale per il Partito democratico. E nella sua doppia veste di governatore e aspirante senatore, Luciano D’Alfonso avrebbe violato a più riprese la legge sulla par condicio. Lo dice il Corecom Abruzzo, il Comitato regionale per le comunicazioni presieduto da Filippo Lucci che ha proposto all’Agcom, l’Autorità garante per le comunicazioni, ...

ue; fondo sociale europeo va difeso : commissione coesione territoriale adotta parere presentato da presidente Regione umbria : Fa/segue Per queste ragioni il parere adottato si pone come obiettivo principale quello di difendere la politica di coesione, non solo per assicurarsi un adeguato livello della dotazione finanziaria, ...

Napoli - M5S sotto alla Regione con il video di Fanpage : “Il presidente De Luca si dimetta” : Un centinaio di persone sta partecipando al flash mob promosso dal Movimento 5 Stelle davanti al palazzo della Regione Campania, a Napoli, per chiedere le dimissioni del governatore Vincenzo De Luca. Il secondogenito del presidente della giunta regionale, Roberto De Luca, è coinvolto nell’inchiesta della procura di Napoli su un giro di tangenti ai politici per lo smaltimento illecito dei rifiuti. Con smartphone e tablet, tutti si sono ...