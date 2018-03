Reggio Calabria | interessante focus sulla tubercolosi promosso dall' Ordine dei Medici

DIRETTA/ Siena Reggio Calabria (risultato finale 77-83) streaming video e tv : fine gara! (basket A2 - oggi) : DIRETTA Siena Reggio Calabria info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A2, in campo al PalaEstra per la 26^ giornata (oggi 25 marzo 2018)(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 19:50:00 GMT)

DIRETTA/ Siena Reggio Calabria (risultato live 20-24 - 10') streaming video e tv : 2' quarto! (basket A2 - oggi) : DIRETTA Siena Reggio Calabria info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A2, in campo al PalaEstra per la 26^ giornata (oggi 25 marzo 2018)(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 18:22:00 GMT)

Reggio Calabria : al Consiglio Regionale sarà presentato il vademecum dell'Home Restaurant Hotel : Una vacanza quindi all'insegna del social eating , un settore di mercato all'interno della sharing economy , l'economia di condivisione, che prevede la preparazione di pasti come pranzi o cene nel ...

Donazione di tessuti e organi : un trapianto può salvare una vita - un convegno presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria : Un trapianto può salvare una vita o migliorarne la qualità, e per questo motivo occorre sensibilizzare l’opinione pubblica affinché i donatori siano sempre più numerosi. È stato questo l’obiettivo del convegno “ Donazione di organi , tessuti , Cellule e Trapianti” tenutosi presso il Dipartimento di Ingegneria del l’Università Mediterranea di Reggio Calabria la mattina di venerdì 23 marzo, promosso dal Leo Club Reggio Calabria Host “Vittoria G.S. ...

Siena Reggio Calabria/ Info streaming video e diretta tv - orario e risultato live (basket A2 - oggi) : diretta Siena Reggio Calabria Info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A2, in campo al PalaEstra per la 26^ giornata (oggi 25 marzo 2018)(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 08:13:00 GMT)

Ex emeroteca - anche Confindustria Reggio Calabria alla mobilitazione di oggi in città [FOTO] : ' Confindustria vuole essere protagonista, assieme ai cittadini, alla società civile e a tutto il mondo produttivo, di un processo di rinascita sociale che passa dal contrasto a ogni forma di degrado, ...

Ricettazione di diamanti - denunciato uomo a Reggio Calabria : Reggio Calabria - La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza nel corso dei loro servizi di repressione di reati che si verificano all'aeroporto legati, in particolare, al transito dei passeggeri. Nel ...

Basket - serie A-2 : Reggio Calabria nei guai. In arrivo il deferimento : Manca solo l'ufficializzazione, ma il Procuratore Federale della Fip, Marco Lucente, esprimerà l'intenzione di procedere al deferimento davanti al giudice sportivo della società Viola Reggio Calabria , ...

Reggio Calabria : l'Ab-bracciata Collettiva per supportare i bambini con autismo : Lo sport non ha mai fatto così bene! La maratona vedrà la partecipazione di varie autorità del territorio ed anche la presenza di Federazioni, associazioni, campioni e di scuole, il ricavato dell'...

Allerta Meteo Messina e Reggio Calabria : forti piogge - temporali e freddo tra Giovedì 22 e Venerdì 23 : Allerta Meteo – E’ tornata nella normalità del mese di Marzo la situazione Meteo nello Stretto di Messina da un paio di giorni, dopo un lungo periodo di caldo anomalo e prematuro. Oggi per il terzo giorno consecutivo la temperatura massima si ferma a +16°C, mentre la minima è scesa a +10°C per il secondo giorno consecutivo. Minime di +10°C e massime di +16°C sono esattamente la norma climatica di Marzo a Messina e Reggio Calabria . Un ...

Reggio Calabria : la biodiversità del Parco dell’Aspromonte in mostra al Museo dal 22 marzo al 22 Aprile : La biodiversità floristica del Parco Nazionale d’Aspromonte, accompagnata dalla straordinaria ricchezza faunistica, in mostra, per un mese, al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Nell’ambito del più ampio progetto “Natura e Cultura” condiviso dal Presidente del Parco Giuseppe Bombino e dal Direttore del MAaRC Carmelo Malacrino, nasce una nuova e suggestiva iniziativa con la quale l’intelligenza nativa della Natura appare nel ...